Tarifsiz acı

Ömer KADİROĞLU

Adıyaman’da İsias Otel’in enkazında yaşamını yitiren Mülkiye Dağlı ile kızları Abide ve Nazife Dağlı Yeniboğaziçi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Anne ve kızları için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı.

Yakınları Mülkiye, Abide ve Nazife Dağlı’nın tabutuna sarılarak feryat etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniboğaziçi Kabristanlığına defnedilen anne ve kızlarının cenaze törenine Dağlı ailesi, yakınları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan ve çok sayıda sevenleri katıldı.