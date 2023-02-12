Yürekler yandı

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’da yıkılan İsias Otelin enkazında hayatını kaybeden biri öğretmen, 10’u Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi 11 kişi dün öğle ve ikinci vakit düzenlenen törenlerin ardından Gazimağusa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Bilgen, Mehmet Arif Altak, Aykan Ekiz, Nehir Çevik ve Özgür İçme, Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi. Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu, Pamir Konuklu, Atakan Celal Konuklu, Hayal Gençalioğlu ve Aras Aktuğralı da ikindi ezanının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve gözyaşları arasında, Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda defnedildi.

Cenaze törenine, öğrencilerin aileleri ve sevenleri başta olmak üzere, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakan ve milletvekilleri ile askeri erkan katıldı.

Öğrencilerin KKTC ve TC bayraklarına sarılan tabutları, aileler ve askerlerin omuzlarında taşındı. Acılı aileler evlatlarının tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Törenlere katılan vatandaşlar da ailelerin acısına ortak oldu, uzun süre gözyaşı döktü. Biri öğretmen, 10’u öğrenci 11 kişi Gazimağusa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.