Türkiye’ye iade edildi

Adana’da lüks ve güvenilir site olarak pazarlanıp, depremde kağıt gibi yıkılan ve 83 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın sahibi baba Hasan Alpargün ile oğlu Hasan Can Alpargün KKTC’ye kaçtı. Baba ile oğulun burada olduğunun anlaşılması üzerine Hasan Can Alpargün, Türkiye’ye geri gitti. Burada kalan babası Hasan Alpargün ise dün KKTC polisi tarafından gözaltına alındı. Alpargün dün akşam polise eşliğinde Türkiye’ye götürülerek, yetkili makamlara teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Alpargün "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçlarından Türkiye’de tutuklandı.

Baba-oğul KKTC’ye kaçtı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu.

92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 83 kişi hayatını kaybetti. 15 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün ile oğlu depremin ardından KKTC'ye kaçtı. Başlatılan soruşturma kapsamında Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Oğlu Hasan Can Alpargün’ün ise daha önce ülkeden çıkış yaptığı belirlendi.

Demirhan’da ev aldı

Hasan Alpargün’ün Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin Euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa’ya bağlı Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Alpargün’ün ihraç edildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in talimatı ile KKTC’den ihraç emri verilen Hasan Alpargün için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçildiği ve yargılanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderildiği bildirildi.

KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye’yi ve ülkemizi derinden sarsan büyük deprem felaketinde Adana’da yıkılan binaların arasında yer alan Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün apartmanında insanların hayatını kaybetmesine neden olan binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Alpargün’ün KKTC’ye giriş yaptığı İçişleri Bakanlığı muhaceret sistemlerinden tespit edilerek, polis teşkilatımız tarafından tutuklanmıştır.”

Babasını ihbar etmiş

Bu arada Hasan Alpargün’ün oğlu Hasan Can Alpargün, ''Yakalanması için babamı ihbar ettim” dedi. Cumhuriyet gazetesine konuşan oğul Alpargül ''Yakalanması için babamı ihbar ettim. Yıkılan bina ben 5 yaşındayken yapılmış olduğundan iddialar asılsız, sorumlu ben değilim. Binalarla ilgim yok'' iddiasında bulundu.