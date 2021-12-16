Enflasyon tahmini arttı

ABD Merkez Bankası, politika faizlerine ve varlık alımlarının azaltılmasının hızlanmasına ilişkin kararını açıkladı. Fed politika faizini sabit tutarken, varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya karar verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0 ve 0,25 aralığında sabit tuttu. Varlık alım azaltımını ikiye katlayarak 30 milyar dolara çıkarttı. Karar 11-0 oranıyla oy birliğiyle alındı.

Buna göre varlık alım programının önümüzdeki yılın Mart ayında sonlanması söz konusu olacak.

Faiz üyelerinin tahminleri ise 2022 yılında 3 faiz artışı, 2023’te 3 faiz artışı öngördü. Fed enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesini metinden çıkardı. Ayrıca Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefi tutana kadar destekleyici para politikası izleyeceğine dair ifadeler de metinden çıkarıldı.

Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, “Tam istihdamın gelecek yıl yakalanacağını düşünüyoruz. Faiz oranlarının maksimum istihdama ulaşana kadar sıfırda kalmasını bekliyoruz” dedi.



Fed ayrıca yıl sonu enflasyon beklentisini 2021 için yüzde 4.2'den yüzde 5.3'e yükseltti. 2021 sonu için çekirdek enflasyon tahminini ise yüzde 2,3’ten yüzde 2,7’ye çıkardı.Ekonominin devam eden risklerle karşı karşıya olduğunu bildiren Fed’den yapılan açıklamada, “Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.Fed, “Pandemi ile arz ve talep dengesizlikleri ve ekonominin yeniden açılması enflasyon seviyelerinin yüksek olmasına katkı vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Omicron ve işsizlik vurgusu

Metne ayrıca omicron varyantına dair endişelerle ilgili ifadeler eklendi. İşsizliğin ciddi oranda düştüğü ve istihdam kazanımlarının da ortaya çıktığı belirtildi.

ABD'de kasım ayı enflasyonunun beklenenden fazla gelerek son 39 yılın en yükseğinde gerçekleşmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçici enflasyon tezini terk ettiğini söyleyerek varlık alımını düşürme işlemini hızlandırabileceği (tapering) yönünde sinyaller vermesi, Fed'in parasal sıkılaşma adımları atacağı beklentilerini artırmıştı.