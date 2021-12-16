Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberindeki milletvekilleri ve milletvekili adayları ile birlikte Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, ziyarette konuşan Özersay, pandemi ortaya çıktığında sağlık krizini ilk aylarda çok iyi yönettiklerini söyleyerek, “Halkın Partisi olarak kriz yönetimindeki başarımız ortadadır. Sağlık krizini o dönemde yönetebildiğimiz gibi ekonomideki krizi de yönetebiliriz, kendimize güveniyoruz. Toplum olarak başarabiliriz yeter ki kendimize güvenelim” dedi.

Özersay, “Önümüzdeki dönemde biz Halkın Partisi olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı uyarılar çerçevesinde bu ve buna benzer başka salgınlarla karşı karşıya kalabileceğimiz için bu mevzuatı güncellememiz gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Tüm sağlık personeline minnettarız”

Özersay “Halkın Partisi olarak ziyaretlerimiz çerçevesinde özellikle son dönemde sağlıkla ilgili olarak artan dünya genelindeki sıkıntıları pandemi de dikkate alındığında sizinle başlamak istedik. Öncelikle bütün samimiyetimizle gerek bütün sağlık çalışanlarına gerekse doktorlarımıza, tabiplerimize bu süre içerisinde ortaya koydukları emek çaba, sorumluluk duygusuyla hareket ettikleri için teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten hakları ödenemez” dedi.



“Yeni bir hastane yapılması kadar”



Pandemi hastanesi ve yapılması planlanan devlet hastanesi ile ilgili soruları da yanıtlayan Özersay, “Yeni Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bugüne kadar içerik hiç somutlaştırılmadı. Konsept olarak önümüze atılıp; hastane yönetiminin nasıl olacağı, hizmetin ne şekilde verileceğine ilişkin bir tartışma hiç yapılmadı. Protokollerin içerisinde de yüzeysel yer alıyor. Geçenlerde arazi tahsisi ile ilgili bir karar üretildi. Yeni hastanenin yapılması bina ve kapasite anlamında tabii ki önemli. Bu bağlamda Türkiye’nin katkı koymasını biz de önemsiyoruz ve müteşekkiriz. Öte yandan yeni hastanenin ne şekilde hizmet vereceği bize göre de yaşamsaldır. Bir ticari mantığa dayalı sağlık yaşamı bizce de doğru değil. O protokolde hastaneye yapılan bir atıf var; ama personel meselesi, nasıl hizmet vereceği, parayla mı hizmet vereceği açıklanmamıştır. Hükümete geldiğimizde bunları netleştirecek girişimleri derhal yapacağız” dedi.Adalet Bakanlığı riskliÖte yandan Hasan Esendağlı başkanlığındaki Barolar Birliği yönetimi ile yapılan görüşmede konuşan Özersay, “Öncelikle hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü açısından gerek Barolar Birliği gerekse avukatlık mesleğini icra eden herkesin bu konuda fikirlerinin çok önemli olduğunun bilinci içerisindeyiz. Kuşkusuz ortak hassasiyet ve endişelerimiz var” dedi.Kudret Özersay, ülkede Adalet Bakanlığı kurulmasının, siyasi karışmalara, müdahalelere kapı aralayabilecek riskli bir durum olduğunu belirtti.Özersay “Biz hukuk devleti ve hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkı küçük bir toplum olduğu için biz Adalet Bakanlığı ve benzeri uygulamalara karşıyız. Çünkü böyle bir durumda yargıya siyasi müdahalenin önü açılabilir” dedi.