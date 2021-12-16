10’u kontenjan 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak erken genel seçimi için kontenjan adaylarını da belirledi.

Lefkoşa’dan aday listesine Başbakan Faiz Sucuğlu birinci sırada girerken, Bertan Zaroğlu 6’ncı sırada yerini aldı.

Mehmet Çelebioğlu 8, Şerife Ünverdi ise 12 sıradan kontenjan adayı olarak listeye girdi.

Gazimğusa’dan Mehmet Başman ve İrem Uygun Soyşen, Girne’den İzlem Gürçağ ve Ferhat Erişir, İskele’den ise Mesut Genç ve Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu isimleri kontenjan olarak belirlendi.

Güzelyurt’ta Hasan Büyükoğlu’nun listeye girmesiyle Menteş Gündüz yarış dışı kalırken, Önder Sennaroğlu adaylık yarışında yeterli oyu alamadığı için devre dışı kaldı.

İşte UBP’nin son listesi

Lefkoşa

1-Faiz Sucuoğlu (Kontenjan)

2-Olgun Amcaoğlu

3- Ahmet Savaşan

4- Sadık Gardiyanoğlu

5-Hasan Taçoy

6-Bertan Zaroğlu (Kontenjan)

7- Alişan Şan

8- Mehmet Çelebioğlu (Mehmet Çelebioğlu)

9- Savaş Atakan

10- Zorlu Töre

11- Özgür Arıkan

12- Şerife Ünverdi (Kontenjan)

13- Havva Dağsever

14- Fisun Özsun

15- Nurcan Yardımcı

16- Özlem Sefer

Gazimağusa

1-Sunat Atun

2-Dursun Oğuz

3-Oğuzhan Hasipoğlu

4-Mehmet Başman (Kontenjan)

5-Hakan Dinçyürek

6-Resmiye Canaltay



7-İrem Uygun Soyşen (Kontenjan)8-Hüseyin Çavuş9-Meryem Boyacı10-Gürsel Uzun11-Bora Akkuş12-Sultan Vural13 Elif Abiç

Girne

1-Kutlu Evren

2-Ünal Üstel

3-İzlem Gürçağ (Kontenjan)

4-Özdemir Berova

5-Ferhat Erişir (Kontenjan)

6-Türel Özksüzoğlu

7-Hasan Küçük

8-Selim Gökbörü

9-Mehmet Ali Tunçbilek

10-Zalihe Damdelen

11- Münnever Çağın

İskele

1-Nazım Çavuşoğlu

2-Yasemin Öztürk

3-Mesut Genç (Kontenjan)

4-Emrah Yeşilırmak

5-Osman Kırşan

Güzelyurt

1-Ali Pilli

2-Ziya Öztürkler

3-Hasan Büyükoğlu (Kontenjan)

Lefke

1-Fırtına Karanfil

2-Aytaç Çaluda