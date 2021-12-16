10’u kontenjan 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak erken genel seçimi için kontenjan adaylarını da belirledi.
Lefkoşa’dan aday listesine Başbakan Faiz Sucuğlu birinci sırada girerken, Bertan Zaroğlu 6’ncı sırada yerini aldı.
Mehmet Çelebioğlu 8, Şerife Ünverdi ise 12 sıradan kontenjan adayı olarak listeye girdi.
Gazimğusa’dan Mehmet Başman ve İrem Uygun Soyşen, Girne’den İzlem Gürçağ ve Ferhat Erişir, İskele’den ise Mesut Genç ve Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu isimleri kontenjan olarak belirlendi.
Güzelyurt’ta Hasan Büyükoğlu’nun listeye girmesiyle Menteş Gündüz yarış dışı kalırken, Önder Sennaroğlu adaylık yarışında yeterli oyu alamadığı için devre dışı kaldı.
İşte UBP’nin son listesi
Lefkoşa
1-Faiz Sucuoğlu (Kontenjan)
2-Olgun Amcaoğlu
3- Ahmet Savaşan
4- Sadık Gardiyanoğlu
5-Hasan Taçoy
6-Bertan Zaroğlu (Kontenjan)
7- Alişan Şan
8- Mehmet Çelebioğlu (Mehmet Çelebioğlu)
9- Savaş Atakan
10- Zorlu Töre
11- Özgür Arıkan
12- Şerife Ünverdi (Kontenjan)
13- Havva Dağsever
14- Fisun Özsun
15- Nurcan Yardımcı
16- Özlem Sefer
Gazimağusa
1-Sunat Atun
2-Dursun Oğuz
3-Oğuzhan Hasipoğlu
4-Mehmet Başman (Kontenjan)
5-Hakan Dinçyürek
6-Resmiye Canaltay
8-Hüseyin Çavuş
9-Meryem Boyacı
10-Gürsel Uzun
11-Bora Akkuş
12-Sultan Vural
13 Elif Abiç
Girne
1-Kutlu Evren
2-Ünal Üstel
3-İzlem Gürçağ (Kontenjan)
4-Özdemir Berova
5-Ferhat Erişir (Kontenjan)
6-Türel Özksüzoğlu
7-Hasan Küçük
8-Selim Gökbörü
9-Mehmet Ali Tunçbilek
10-Zalihe Damdelen
11- Münnever Çağın
İskele
1-Nazım Çavuşoğlu
2-Yasemin Öztürk
3-Mesut Genç (Kontenjan)
4-Emrah Yeşilırmak
5-Osman Kırşan
Güzelyurt
1-Ali Pilli
2-Ziya Öztürkler
3-Hasan Büyükoğlu (Kontenjan)
Lefke
1-Fırtına Karanfil
2-Aytaç Çaluda