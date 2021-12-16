Sıra numaraları açıklandı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 23 Ocak 2022’de yapılacak seçim için adaylarını belirledi. YDP seçimle belirlenen aday listesine Lefkoşa’dan 4, Gazimağusa ve Girne’den 3’er kontenjan aday ekledi.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Gazimağusa’dan kontenjandan birinci sırada yer alırken, Kenan Akın 5, Halil İbrahim Akçabay 7’nci sıradan kontenjan aday olarak listeye girdi.
Lefkoşa’da Enver Öztürk kontenjan aday olarak birinci sırada yer alırken, Prof. Dr. Talip Atalay 2’nci, Kadir Yel 5’inci, Özet Topçu 8’inci sıradan listeye girdi.
Girne bölgesinden ise Ercan Turhan 3’üncü, Şerife Yeşil 6’ncı, Fatma Baysal ise 7’inci sıradan kontenjan adayı olarak aday listesine girdi.
İşte YDP’nin tüm adayları
Lefkoşa
1-Enver Öztürk (Kontenjan)
2-Prof. Dr. Talip Atalay (Kontenjan)
3- Eda Yenen
4-Suphi Asiltürk
5-Kadir Yel (Kontenjan)
6- Yılmaz Kaldırım
7-Erşah Sabit Yılmaz
8-Özen Topçu (Kontenjan)
9- Ali Yenen
10- Özlem Ayşe Doğandemir
11-Mustafa Yeşil
12-Ömer Yayla
13-Banu Bozlakoğlu
14-Hüseyin Gürlek
15-Zeynep Sinem Keser
16-Metin Akar
Gazimağusa
1-Erhan Arıklı (Kontenjan)
2-Dürdane Abi Acı
3-İlter Ömeroğlu
4-Habine Çetin
5- Kenan Akın (Kontenjan)
6-Hatice Seçkin
7-Halil İbrahim Akçabay (Kontenjan)
9-Mahmut Hayta
10-Kansu Aksu
11- Suna Kelebek
12-Arzu Pürtül
13-Tamer Karakaşlı
Girne
1-Ramazan Karal
2-Reyhan Aydın
3-Ercan Turhan (Kontenjan)
4-Fatma Bahadır
5-Mehmet Tunçtürk
6-Dr. Şerife Yeşil (Kontenjan)
7-Fatma Baysal (Kontenjan)
8-Güller Karammali
9-Nurşah Çiftçi
10-Süleyman Çakır
11-Sami Güneş
İskele
1-Neslihan Vural
2-Akut Günel
3-Arif Özbayrak
5-Hakkı Kandemir
6-Sefa Kurukafa
Lefke
1-Nejla Gazi
2-Lisani Yalçuk
Güzelyurt
1-Elmas Süzgen
2-Hakan Bozkurt
3-Gökhan Saraç