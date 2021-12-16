Sıra numaraları açıklandı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 23 Ocak 2022’de yapılacak seçim için adaylarını belirledi. YDP seçimle belirlenen aday listesine Lefkoşa’dan 4, Gazimağusa ve Girne’den 3’er kontenjan aday ekledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Gazimağusa’dan kontenjandan birinci sırada yer alırken, Kenan Akın 5, Halil İbrahim Akçabay 7’nci sıradan kontenjan aday olarak listeye girdi.

Lefkoşa’da Enver Öztürk kontenjan aday olarak birinci sırada yer alırken, Prof. Dr. Talip Atalay 2’nci, Kadir Yel 5’inci, Özet Topçu 8’inci sıradan listeye girdi.

Girne bölgesinden ise Ercan Turhan 3’üncü, Şerife Yeşil 6’ncı, Fatma Baysal ise 7’inci sıradan kontenjan adayı olarak aday listesine girdi.

İşte YDP’nin tüm adayları

Lefkoşa

1-Enver Öztürk (Kontenjan)

2-Prof. Dr. Talip Atalay (Kontenjan)

3- Eda Yenen

4-Suphi Asiltürk

5-Kadir Yel (Kontenjan)

6- Yılmaz Kaldırım

7-Erşah Sabit Yılmaz

8-Özen Topçu (Kontenjan)

9- Ali Yenen

10- Özlem Ayşe Doğandemir

11-Mustafa Yeşil

12-Ömer Yayla

13-Banu Bozlakoğlu

14-Hüseyin Gürlek

15-Zeynep Sinem Keser

16-Metin Akar



Gazimağusa

1-Erhan Arıklı (Kontenjan)

2-Dürdane Abi Acı

3-İlter Ömeroğlu

4-Habine Çetin

5- Kenan Akın (Kontenjan)

6-Hatice Seçkin

7-Halil İbrahim Akçabay (Kontenjan)



8-Ali Yakar9-Mahmut Hayta10-Kansu Aksu11- Suna Kelebek12-Arzu Pürtül13-Tamer Karakaşlı

Girne

1-Ramazan Karal

2-Reyhan Aydın

3-Ercan Turhan (Kontenjan)

4-Fatma Bahadır

5-Mehmet Tunçtürk

6-Dr. Şerife Yeşil (Kontenjan)

7-Fatma Baysal (Kontenjan)

8-Güller Karammali

9-Nurşah Çiftçi

10-Süleyman Çakır

11-Sami Güneş

İskele

1-Neslihan Vural

2-Akut Günel

3-Arif Özbayrak

5-Hakkı Kandemir

6-Sefa Kurukafa

Lefke

1-Nejla Gazi

2-Lisani Yalçuk



Güzelyurt

1-Elmas Süzgen

2-Hakan Bozkurt

3-Gökhan Saraç