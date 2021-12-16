8 bin Kıbrıslı Türk Güneyde Çalışabilecek, Başlangıç Maaşı 780 Euro

Ekonomik krizin giderek arttığı Kuzey Kıbrıs’ta ‘işsizler için’ Türk-Sen ile Rum tarafındaki SEK arasında yürütülen görüşmelerin başarıyla sonuçlandığı ve Noel tatili sonrasında istihdamların başlayacağı bildirildi. Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı Diyalog’a yaptığı açıklamada, güneyde çalışmak isteyenlerin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ kimlik kartı ile sendika merkezine giderek başvuru formu doldurabileceklerini söyledi.

Güneyde çalışmak isteyenlerin genellikle inşaatlarda ve turizm sektöründe istihdam edileceklerini belirten Bıçaklı, ilk 6 ay için ayda 780 ile 900 Euro arasında maaş imkanı doğacağını ifade etti. Bıçaklı “güneyde çalışan vatandaşlarımız neticede kazandıklarını kuzeyde harcayacak ve bunun ekonomiye de katkısı olacak” dedi.

Öte yandan Bıçaklı, yönetim kurulu üyeleri ve federasyona bağlı sendika başkanlarının katılımıyla dün basın toplantısı düzenleyerek, SEK ile yaptıklarını iş birliğini duyurdu.

Bıçaklı, “İlk kez bu şekilde bir organizasyon yapılıyor. Her şey kayıt ve kontrol altında olacak. Başvurularda patlama yaşanacağını düşünüyorum” dedi.

Başvurular Türk Sen’e şahsen yapılacak

Vatandaşların 3-5 aydan beri sürekli Türk-Sen’e ulaştığını, ciddi maddi sıkıntı yaşadığını ifade ederek, Güney’de çalışmak için yardım istediğini belirten Bıçaklı, Türk-Sen’in sadece üyelerinin değil, dar gelirli vatandaşların da yanında olduğunu, iki aydan uzun süredir SEK’le görüştüklerini aktardı.

Geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantıda sonuca vardıklarını bildiren Bıçaklı, başta turizm olmak üzere, inşaat, restoran gibi alanlarda çalışmak üzere 8 bin civarında kişinin Güney’de çalışmasına olanak sağlanacağını söyledi.



Arslan Bıçaklı, iş başvurusunda bulunacakların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğinin ya da pasaportunun olması, başvuruların Türk-Sen’e şahsen yapılması gerektiğini de vurguladı.

Başvurular için sistem kuruldu

Başvurular için bir sistem kurulduğu, kişilerin bilgilerinin, hangi alanda çalışmak istediklerinin buraya kaydedileceğini ifade eden Bıçaklı, kayıt sırasında kişilere bir kart verileceğini, bu kartların üzerinde sıra numarası olacağını, SEK’e yönlendirilecek kişilerin Türk-Sen’in Facebook adresinden isimle değil, sıra numarasıyla duyurulacağını kaydetti.

Amacımız ülke insanına sahip çıkmak…

Sayı 30-40’ı buldukça kişilerin belirlenen gün ve saatte SEK’e yönlendirileceğini, buraya da kayıtları yapılacak kişilerin Güney’de sendikalı olarak çalışmaya başlayabileceğini belirten Bıçaklı, “Amacımız, devletin yapamadığını yapmak, ülke insanına sahip çıkmak, açlığa mahkum edilen, göçe zorlanan gençleri kazanmak…” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, “Çalışma hayatı esir hayatı değil. Bir sorunla karşılaşanlar SEK ve TÜRK-SEN temsilcilerine ulaşabilecek” dedi.

Ücretlerin kişilerin çalışacağı işe ve sektöre göre değişeceğini de dile getiren Bıçaklı, Güney’de asgari ücretin 900 Euro olduğunu, bunun da 14 bin TL’ye denk geldiğini söyledi.

Bıçaklı, “Türk-Sen olarak birçok arkadaşa yardımcı olduk ama ilk kez bu şekilde bir organizasyon yapılıyor. Her şey kayıt ve kontrol altında olacak” şeklinde konuştu.

Temel tüketim maddelerine, akaryakıta, gaza 3-5 günde bir zam geldiğini ama çalışanların maaşlarının aynı olduğunu söyleyen Bıçaklı, “Özellikle, özel sektör çalışanı, asgari ücretli, asgari ücretin de altında çalıştırılanlar açlığa mahkum edildi. Artık yeter” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 11:21