Yoğun bakımda  22 hasta var

Güney Kıbrıs’ta, Coronavirüse yakalanan hastaların sayısında her 24 saatte bir artış yaşandığı ve vaka sayılarında 7 Aralık’tan bu yana kayda geçirilmeye başlanan yükselişin sonucunda, tedavi altındaki hasta sayısının 159’a yükseldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, 159 hastanın 22’sinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve bunların 18’inin de entübe olduğunu belirtti.Gazete, 159 kişiden 37’isinin tedavisinin ise “Yüksek Bağımlılık Biriminde” (High Dependency Unit) devam ettiğini vurgularken, yoğun bakım ünitesinde ortalama 20-22 hastanın tedavi gördüğünü fakat bu rakamın önümüzdeki günlerde artmasının öngörüldüğünü bildirdi.Yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 65 olduğunu da kaydeden gazete, aşısız hastaların oranında da artış olduğunu ve iki doz aşılı hastaların oranının yüzde 20-30 civarlarında seyrettiğini yazdı.

Teknik lisede panik

Öte yandan gazete başka bir haberinde, Limasol Teknik Lisesi’nde, geçtiğimiz hafta yurt dışı okul gezisinden dönmelerinin ardından “Omicron” varyantı taşıdıkları saptanan 5 öğrenci haricinde, 11 öğrenci ve 6 öğretmenin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

Pozitif çıkan öğrenci ve öğretmenlerin karantina otelinde izole olduklarını ve Omicron varyantı taşıyıp taşımadıklarına dair incelemelerin sürdüğünü yazan gazete, öğrencilerin temaslısı olan 110 öğrencinin de evlerinde izole olduklarını ekledi.