Durum vahim

Filiz SEYİS

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ülkede ve okullarda artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle bazı okullara yaptıkları ziyaret ve gözlemlerde vardıkları tespitler ile çözüm önerilerini, Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları eylemde duyurdu. Okullarda pandemi yönetimindeki eksik ve aksaklıkların yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini tehlikeye soktuğunu belirten örgütler, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarını birlikte çalışmaya davet etti.

KTTB, KTÖS ve KTOEÖS, Sağlık Bakanlığı önündeki eylemde, okullarda pandemi yönetimine ilişkin tespit ve önerilerini paylaştı. Eyleme, Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) de destek verdi.

Elcil’den bakanlığa sitem

Eylemde ilk olarak söz alan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 3 örgütün devam eden salgın nedeniyle birtakım çalışmalar yaptığını ve “Covid-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu” hazırladıklarını anımsatarak, Sağlık ve Eğitim bakanlıklarını da bu çalışmalara dahil etmek için uğraş verdiklerini ancak söz konusu bakanlıkların uzak durduklarını savundu.



“Eğitimin yüz yüze devam etmesi gailemizdir” diyen Elcil, Sağlık ve Eğitim bakanlıkları ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nu konuya duyarsız kalmakla suçladı. Vaka artışlarına dikkati çeken Elcil, “Tekrar yüz yüze eğitimden uzaklaşmakla ilgili süreçler yine kapımızı çalıyor” dedi.

Elmalı: Kılavuz dikkate alınmıyor

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ise, okulların açıldığı ilk günden olabilecekleri öngörerek bir kılavuz hazırladıklarını ifade ederek, bu kılavuzun dikkate alınmadığını öne sürdü.

İşin uzmanı tabiplerle dün bazı okulları ziyaret ettiklerini anımsatan Elmalı, okullarda denetimin eksik olduğunu ifade ederek, “Bu duyarsızlıkla sürdürülebilir yüz yüze eğitimden bahsetmek mümkün olmayacak gibi görünüyor” dedi.

Gürkut: Taşımacılıkta kurallara uyulmuyor…

Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinin çocuklarda yaşanan eğitim kayıplarının yanı sıra telafisi çok zor gelişimsel ve psikolojik sorunlara da yol açabileceğini gösteren bilimsel veriler ile görüşler bulunduğunu aktaran Gürkut, KTTB, KTÖS ve KTOEÖS olarak hazırladıkları “Covid-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nun önemine işaret etti.