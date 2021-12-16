Birlik mesajı verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Gerek 50 kişilik listeye giren arkadaşlarımız, gerekse giremeyenler partimiz etrafında kenetlenmiş vaziyetteyiz” dedi.

Hasipoğlu, yaptığı açıklamada, “Görev, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refah içinde geleceğe yürümesi, kendi devletini yaşatıp yüceltmesi, Anavatan Türkiye ile ilişkilerin hep daha ileri, daha verimli ve güzel noktalara taşınmasıdır. Bu görevi yerine getirecek olan ateşten gömleği giymeye hazır 50 vekil adayımızı saptamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, “Başbakanımız, vekil adayı olamayan arkadaşlarımızın da mutlaka değişik mevkilerde görev alacağını ifade etmiştir. Aday olamayan arkadaşlarımız da inşallah önümüzdeki yıllarda da kendi takdirleri, partililerimiz ile halkımızın destekleri ile Ulusal Birlik Partisi’ne, ülkemize, halkımıza çeşitli görevlerde hizmet veremeye devam edeceklerdir” dedi. Hasipoğlu, tabandan tabana tüm UBP’lilerin şahsi menfaat ve beklentilerinden uzak aynı ülkü etrafında birleştiğini belirtti.



Hasipoğlu, “Her şeyden önce ülke, halk gelir” şeklinde konuşarak, partinin tüm organlarının, milletvekillerinin, bakanların, başbakanın bu anlayışla hareket ettiğini belirtti.“Ülkenin içerisinde bulunduğu bu zor koşullara rağmen halkın güvendiği tek partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu, bunun ziyaret edilen bölgelerde hissedildiğini” söyleyen Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:“Sahada bir tek biz varız. Hedefimiz tek başına iktidara gelerek istikrarlı bir hükümet modeli yaratmaktır. Çok partili koalisyonların ülkemize hizmet veremediği artık tecrübeyle sabittir. Dört yılda dört başbakan verilecek hizmetin yerine getirilmesinde sorun oluşturmaktadır. Güçlü bir şekilde Genel Başkan olarak seçilen Faiz Sucuoğlu ile parti içerisindeki istikrarı sağlamış bulunmaktayız. Bu istikrar ve güven, 23 Ocak tarihindeki seçimlerde de sandığa yansıyacağından şüphemiz yoktur.”