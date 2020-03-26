Faiz indirimi  talep edildi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan önlemleri savunurken ve bunlara da uyarken, en az 6 aylık ekonomik tedbirlerin de peşi sıra gelmesi gerektiği üzerinde durduğunu ve bugün, o aşamaya çoktan gelindiğini belirtti.

KTEZO Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, salgınla ilgili bölgedeki yayılma dikkate alındığında, insan yaşamıyla ilgili olması gereken ekonomik tedbirlerin de uzun vadeye yayılması gerektiğinin açık olduğu kaydedildi.

Bu çerçevede, ekonomik tedbirlerle ilgili önerilerin Oda tarafından yapıldığı ve tüm toplantılarda dile getirildiği belirtilen açıklamada, “Sorumluluk hepimizde olmakla birlikte, hükümetin alacağı kararların kapsamlı, adil ve vicdanları sızlatmayacak önlemler olması gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyoruz.” denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Bu arada, aldığımız karar çerçevesinde, işletme ve kişilerin banka borçlarında en az 6 aylık bir öteleme talebinde bulunmuştuk. Bu öteleme yapılırken faiz işletilmemesi esastır. Dolayısıyla bu aşamada bankalardan gelen çağrılara kulak asılmaması noktasında bir kez daha uyarı yapma gereği duyuyoruz.

Ayrıca, hâlâ daha borçlarla ilgili faiz indirimini ısrarla talep ettiğimizi vurgulamak istiyoruz.”