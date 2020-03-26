Minik Berrak, sokağa çıkma yasağına uyuyor, vaktini resim yaparak harcıyor

Büyüklere örnek oluyor

Minik Berrak, sokağa çıkma yasağına uyuyor, vaktini resim yaparak harcıyor

Hüseyin ÇİÇEK
Coronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirmek zorunda kalan anaokul öğrencisi 6 yaşındaki Berrak Uçkuner, bol bol resim yapıyor. Okulların tatil olması nedeniyle anaokuluna gidemeyen Minik Berrak, günlerini resim yaparak değerlendiriyor. Sokağa çıkma yasağı süresince resim yapacağını söyleyen Minik Berrak, “Evde kalın,  güvende kalın, resim yapın” şeklinde konuştu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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