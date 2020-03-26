Polis tek tek topluyor

Ömer KADİROĞLU

Kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiği günden beri Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ülke genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimler kapsamında polisten veya kaymakamlıktan izin almaksızın sokağa çıktığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanıyor. Ülke genelinde dün yapılan kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 39 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, dün sabahtan akşam saat 18.00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde tespit edilen bu kişiler hakkında yasal işleme gidildi.