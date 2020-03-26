Öfkesine yenildi

Lefkoşa’da gece yarısı yaşanan olayda eski eşi ile çocuk yüzünden kavga eden fitness antrenörü Ali Kastanbollu olay çıkardı.

Gece yarısı ‘çocuğu neden geç alıyorsun’ diyerek tartıştığı eski eşini darp eden, boğazını sıkıp demir sandalye ile saldıran zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 25 Mart 2020 tarihinde saat 00.10 sıralarında Lefkoşa’da zanlı ile eski eşi arasında çocuk yüzünden tartışma çıktığını söyledi. Polis, zanlının eski eşine elleri ve ayakları ile vurup, boğazını sıkıp, saçlarından çektikten sonra demir sandalye ile omuzlarına ve sırtına vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, olayın ardından zanlının tutuklandığını, darp edilen kadının ise doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti.

Kadının vücudunda darp izine rastlandı

Polis, doktor kontrolünde kadının vücudunda darp izine rastlandığını belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 300 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.