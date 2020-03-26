İki kişi yoğun bakımda

Kuzey Kıbrıs’ta dün 5’i garantili test, 34’ü hızlı testle 39 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Ancak hızlı testle belirlenen 34 şüpheli pozitif vaka yeniden incelendi. Hızlı testle pozitif çıkan 7 polis memuru 34 vakanın garantili test sonuçları gece yarısı belli oldu.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde incelenen 34 vakanın garantili test sonuçları temiz (Negatif) çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 5 yeni pozitif vaka ile KKTC’deki mevcut hasta sayısı 18’e çıktı.

Öte yandan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan biri 80, diğeri 90 yaş üzerindeki Alman iki turistin durumunun ise ağırlaştığı belirtildi.

5 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından dün 244’ü hızlı, 588 Coronavirüs testi yapıldı.

Garantili test sonuçlarından 5’i pozitif çıktı.

Uzun bir süre Alman turistleri karantinada tutan Salamis Bay Otel çalışanları ile güvenliği sağlayan polis memurlarına da hızlı test yapıldı.

Hızlı testte 27 otel personeli ve 7 poliste pozitif şüphesi ortaya çıktı.

34 şüpheli pozitif sonuçlar, kontrol için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gönderildi. 34 şüpheli vaka garantili teste tabi tutuldu.

Garantili test sonuçları gece yarısı belli olurken, yeniden incelenen 34 vaka temiz (Negatif) çıktı.

2 vaka yoğun bakımda

Bu arada Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan ilk vakalardan olan iki Alman hastanın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Tedavi altında olan biri 80, diğeri 90 yaş üzerindeki Alman hastalarının yoğun bakıma kaldırıldığı ve solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.

Corona tablosu

Şimdiye kadar KKTC’de saptanan toplam pozitif vaka:

47 kişi

Taburcu edilen sayı:

29 Alman turist

Tedavileri altında olanlar:

15’i KKTC vatandaşı18 kişi

Yoğun bakımda olan:

2 kişi (Alman)

Kayıp vaka: 0