Belediyeler ayakta  grev kapıda

Hükümetin açıkladığı ‘Ekonomik Önlem Paketi’ne tepki gösteren Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediyelerden yapılacak olan yüzde 25 kesintinin tüm mücadeleye sekte vuracağını ifade etti.

Diyalog’a konuşan Harmancı, Coronavirüsle mücadele için iki haftada yaklaşık 2 milyon lira harcadıklarını, ayrıca vatandaştan elde edilen gelirinde büyük bir oranda düştüğünü ifade etti.

Belediye Emekçileri Sendikası da (BES) bugünden itibaren işbaşı yapılacağını duyurdu.

Bu arada yaptığı sosyal yardımlarla bilinen Rock sanatçısı Haluk Levent, Belediyeler Birliği'ne, 240 bin TL yardım edeceğini açıkladı

Harmancı: Mücadelemize sekte vurur

Ekonomik Önlem Paketi’ne ilk tepki belediyelerden geldi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediyelerden yapılacak olan yüzde 25 kesintinin tüm mücadeleye sekte vuracağını ifade etti.

Harmancı ,”Toplumun en yakınındaki kurumlar olan belediyelerden yüzde 25 kesinti, tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım.

Sadece Coronavirüs mücadelesi için o günden beri harcadığımız ilaç/malzeme rakamı yaklaşık 2 milyon liradır. Yurttaştan elde ettiğimiz tahsilat 100’den 1’e düşmüş durumda. Borcu dolayısı ile kapalıyken açtığımız su saati sayısı ise 300 civarında” dedi.

Belediye işçileri işbaşı yapmayacak

BES eski başkanı Savaş Bozat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugünden itibaren belediye çalışanlarının işbaşı yapmayacağını duyurdu.

Bozat paylaşımında, “Canına dişine takan herkes evinde karantinada otururken çöpünüzü temizleyen işçiler elzem servisler kapsamına alınmazsa ve birde devlet katkısından yüzde 25 kesinti yapılırsa bu kararı sadece selamlamak kalır bizlere” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçıdan belediyelere destek

Bu arada yaptığı sosyal yardımlarla bilinen Rock sanatçısı Haluk Levent, Belediyeler Birliği'ne, tüm 240 bin TL yardım edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, bu yardımların ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti. Levent, tüm KKTC halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Levent, “Türkiye ve KKTC birlikte... Evde kal güvende kal" notunu da paylaştı.