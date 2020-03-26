‘Üzerimize düşen her şeyi yaptık’

Gazimağusa’da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 750’ye yakın turist tedavilerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine döndü.

Konuyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Euronews’le son gelişmeleri paylaştı.

Özersay, 14 gün önce Alman turist kafilesinde bazı kişilerde Coronavirüs tespit edilmesiyle beraber konaklama yapılan otellerin karantinaya alındıklarını ve yaklaşık 750 turistin tedavisine başladıklarını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ön gördüğü standartlarda karantina ve tedavi koşullarını uyguladıklarını söyleyen Bakan Özersay, “Bizim ölçeğimizde ve tanınmayan bir ülke olarak kimseye ne hali varsa görsün demedik. İlk önce Almanya bu vatandaşlarını istemedi, hatta onları ülkelerine geri gönderecek bir uçak bile bulamadık. Ancak daha sonra bu sorunların hepsi giderildi. Bu dünyaya örnek olacak bir davranıştır. Bizi her zaman dünyadan izole ettiler ama biz dünyanın her devletinin kendi kendini izole etmeye çalıştığı bir dönemde uluslararası toplumun gerçek bir üyesi olduğumuzu ve o değerleri taşıdığımızı bu davranışımızla ispat ettik” dedi.

Özersay: Kademeli olarak tedbirlerimizi aldık

Kademeli olarak tedbirlerin arttırıldığını kaydeden Özersay, şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önce okullar tatil edildi, ardından sosyal yaşama dair kısıtlamalar getirildi. Virüsün yayılması için kamuda bazı alanlarda zorunlu hizmetler devam ederken, bazı kollara ise kısıtlamalar getirildi. Aynı zamanda özel sektörün de çalışmaları kısıtlandı. Kısa bir süre önce de yurttaşların sadece süpermarket, eczane gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasağa uymayanlara ceza söz konusudur.”