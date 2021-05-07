Gözyaşlarıyla uğurlandı

Ömer KADİROĞLU
Demirhan’da kendisine ait inşaatta sulama yaptığı sırada 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin kardeşi İsmail Bozdağ Töre (54), dün sabah yaşamını yitirdi.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören Töre’nin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Bozdağ, dün ikindi vakti Minareliköy Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Minareliköy Kabristanlığına defnedildi.
Cenaze töreninde yakınları Töre için gözyaşı döktü.
Siyasiler Töre’yi yalnız bırakmadı
Başbakan Saner mesaj yayımladı
Covid-19 temaslısı olduğu için karantinada olan Başbakan Ersan Saner cenazeye katılamazken taziye mesajı yayımladı.
Saner mesajından şunları belirtti:
“Lefkoşa Milletvekilimiz, Meclis eski Başkan Yardımcımız Zorlu Töre’nin kıymetli kardeşi Değirmenlik Belediye Başkan adayımız Bozdağ Töre’nin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şahsım ve UBP adına merhuma Allah’tan rahmet, acısını paylaştığımız tüm ailesi, yakınları ve partililerimize başsağlığı dilerim.”