Gözyaşlarıyla uğurlandı

Ömer KADİROĞLU

Demirhan’da kendisine ait inşaatta sulama yaptığı sırada 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin kardeşi İsmail Bozdağ Töre (54), dün sabah yaşamını yitirdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören Töre’nin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Bozdağ, dün ikindi vakti Minareliköy Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Minareliköy Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze töreninde yakınları Töre için gözyaşı döktü.

Siyasiler Töre’yi yalnız bırakmadı



UBP Milletvekili Zorlu Töre'nin kardeşi İsmail Bozdağ Töre'nin cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, milletvekilleri Aytaç Çaluda, Faiz Sucuoğlu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve sevenleri katıldı.

Başbakan Saner mesaj yayımladı

Covid-19 temaslısı olduğu için karantinada olan Başbakan Ersan Saner cenazeye katılamazken taziye mesajı yayımladı.

Saner mesajından şunları belirtti:

“Lefkoşa Milletvekilimiz, Meclis eski Başkan Yardımcımız Zorlu Töre’nin kıymetli kardeşi Değirmenlik Belediye Başkan adayımız Bozdağ Töre’nin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şahsım ve UBP adına merhuma Allah’tan rahmet, acısını paylaştığımız tüm ailesi, yakınları ve partililerimize başsağlığı dilerim.”