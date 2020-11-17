Kan örneği alındı

Suna ERDEN

Girne’de özel bir öğrenci yurdunda kız arkadaşını ciddi şekilde darp edip, daha sonra tecavüz etmekle suçlanan Selim Taptık dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kız arkadaşına tokat atıp, saçlarını çekip daha sonra tecavüz ettiği belirtildi.

Polis cinsel tecavüz iddialarını soruştururken, zanlının yapılacak araştırmalar esnasında 8 gün tutuklu kalması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 11 Kasım 2020 tarihinde Girne’de özel bir öğrenci yurdunda meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının yurt odasında kız arkadaşını saçlarından çekip, yüzüne tokat atıp darp ettiğini, daha sonra iki kez oral yolla cinsel tecavüz suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, kız arkadaşının ise doktor kontrolünden geçirilerek, kan ve tırnak arası örneği alındığını ifade etti.

Polis, mağdur kızın ikinci ifadesinde vajinal yoldan da tecavüze uğradığını söylediğini, bu nedenle yeniden doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Sadece darbı kabul etti

Polis memuru, zanlının ifadesinde ciddi darbı kabul ettiğini ifade etti.

Olayla ilgili 4 kişiden ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, tecavüz mağduru kızın adli tıp doktoru kontrolünden de geçirileceğini belirtti.

Polis, soruşturma aşamasında zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme hakkında ciddi darp ve cinsel tecavüz suçlarından soruşturma yapılan zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.