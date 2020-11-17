Bir haftada 37 trafik kazası

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 37 trafik kazasında

8 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; 9 -15 Kasım tarihleri arasında meydana gelen kazaların 4’ü yaralanmayla, 33’ü hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı da 389 bin 700 TL oldu.

Kazaların 13’ü Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 8’i Girne, 3’ü İskele ve 2’si de Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 958 trafik suçu rapor edildi.

Sürat ilk sırada

Aynı dönem içerisinde yapılan trafik kontrollerinde ise 958 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Polisten yapılan açıklamaya göre; suçların dağılımı şöyle; sürat (426) , tehlikeli sürüş (6), dikkatsiz sürüş (12), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (81), s/ehliyetsiz araç kullanmak (17), alkollü araç kullanmak (42), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (114), trafik levha ve işaretlerine uymamak (92), trafik ışıklarına uymamak (1), muayenesiz araç kullanmak (34), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (30), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (7), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (8), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 86 diğer trafik suçları.