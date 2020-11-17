Kuzeyde 4, güneyde 107 yeni vaka

Testler sürüyor

Kuzeyde 4, güneyde 107 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta ise 107 yeni vakaya rastlandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı bin 103, güneyde ise 7 bin 285’e yükseldi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 748 olduğunu, 2’si yerel 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 
16 Kasım Covid-19 genel durumu şöyle:
Dün yapılan test sayısı: 1748
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar: 2
Karantinada pozitife dönen temaslı vakalar: 0   
Yerel vakalar: 2
İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 8 
Dün kaybedilen vaka sayısı: 0
Yapılan toplam test sayısı: 246 bin 548 
Toplam vaka sayısı: 1003 
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 951 
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 47 
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 9
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 38 
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5 
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0

Güneyde 107 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 107 Coronavirüs vakası daha saptandı.
Rum haber kaynaklarına göre son 24 saatte yapılan 3 bin 679 test sonucunda 107 yeni vakaya rastlandı. Böylece Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 7 bin 285’e yükseldi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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