Kuzeyde 4, güneyde 107 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta ise 107 yeni vakaya rastlandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı bin 103, güneyde ise 7 bin 285’e yükseldi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 748 olduğunu, 2’si yerel 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
16 Kasım Covid-19 genel durumu şöyle:
Dün yapılan test sayısı: 1748
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar: 2
Karantinada pozitife dönen temaslı vakalar: 0
Yerel vakalar: 2
İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 8
Dün kaybedilen vaka sayısı: 0
Yapılan toplam test sayısı: 246 bin 548
Toplam vaka sayısı: 1003
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 951
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 47
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 9
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 38
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0
Güneyde 107 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 107 Coronavirüs vakası daha saptandı.
Rum haber kaynaklarına göre son 24 saatte yapılan 3 bin 679 test sonucunda 107 yeni vakaya rastlandı. Böylece Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 7 bin 285’e yükseldi.