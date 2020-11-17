Kuzeyde 4, güneyde 107 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta ise 107 yeni vakaya rastlandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı bin 103, güneyde ise 7 bin 285’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 748 olduğunu, 2’si yerel 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

16 Kasım Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün yapılan test sayısı: 1748

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar: 2

Karantinada pozitife dönen temaslı vakalar: 0

Yerel vakalar: 2

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 8

Dün kaybedilen vaka sayısı: 0

Yapılan toplam test sayısı: 246 bin 548

Toplam vaka sayısı: 1003

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 951

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 47

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 9

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 38

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0

Güneyde 107 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta 107 Coronavirüs vakası daha saptandı.

Rum haber kaynaklarına göre son 24 saatte yapılan 3 bin 679 test sonucunda 107 yeni vakaya rastlandı. Böylece Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 7 bin 285’e yükseldi.