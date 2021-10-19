Gecikmiş borçlar 331 milyona ulaştı

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Ağustos 2021 itibarıyla bireysel krediler ve kredi kartı borçları 7 milyar 858 milyon 705 bin Türk Lirası’na ulaştı.

Bankaların KKTC Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan Risk Merkezi’ne yaptığı zorunlu bildirimlere göre; Ağustos 2020’de 7 milyar 173 milyon 588 bin TL olan brüt bireysel borçlar, Ağustos 2021 sonuna kadarki bir yıllık sürede yüzde 9,5 oranında arttı.

Veriler söz konusu borcun 331 milyon 663 bin 971 TL’lik kısmı ödenemeyip mahkemelik olan Tahsili Gecikmiş Alacaklar’dan oluştuğunu gösteriyor.

KKTC Merkez Bankası Sektör Kredileri’ne göre, Ağustos 2021 itibarıyla 7 milyar 858 milyon TL’lik ‘Bireysel Krediler ve Kredi Kartı Borçlarının’ 4 milyar 411 milyon TL’lik kısmını ‘diğer ferdi krediler’ oluşturdu.

Geriye kalan kredilerin 2 milyar 163 milyonu ‘konut kredileri’, 365 milyonu ‘otomobil kredileri’, 917 milyonu da ‘kredi kartı’ borçları olarak kayıtlara geçti.

KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi kayıtları Ağustos 2020 ile Ağustos 2021 arasındaki dönemde kredi kartı borçlarının yüzde 42,5 oranında arttığını gösteriyor.



Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021, 09:55

Ağustos 2020’de 644 milyon 45 bin TL düzeyinde olan kredi kartı borçları Ağustos 2021’de 917 milyon 718 bin TL ile tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı.Bütçe açığı milyarı aştıKKTC’nin avans dahil 9 aylık yerel bütçe açığı 1 milyar TL’yi aştı ve 1 milyar 062 milyon TL civarında gerçekleşti. Maliye Bakanlığı verilerine göre, “yerel bütçe”, bu yıl 851 milyon 115 bin Türk Lirası açık verdi. “Genel Gelirler” ile “Genel Giderler” açısından açık, 2021’in dokuzuncu ayı sonunda yüzde 735.55 artışla 599 milyon 439 bin TL’ye çıktı. Maliye Bakanlığı’nın rakamlarına bütçe için alınan 211 milyon 316 bin 117 TL avans da eklenince, Eylül 2021 sonunda Hazine’nin “yerel bütçedeki” dokuz aylık “avans dahil açığı” 1 milyar 062 milyon 432 bin TL’ye, genel bütçedeki “avans dahil açığı” da 810 milyon 755 bin TL’ye ulaştı.KKTC maliyesinin Eylül ayındaki yerel bütçe açığı 155 milyon 149 bin TL olarak hesaplandı.Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre; Eylül ayı sonu itibarıyla bütçenin 2021 yılı boyunca toplam “yerel gelirleri” 5 milyar 067 milyon 127 bin TL, “yerel giderleri” de 5 milyar 918 milyon 243 bin TL oldu.Veriler ayrıca, Ocak-Eylül 2021 döneminde bütçenin “genel giderlerinin” 6 milyar 568 milyon 757 bin TL, “genel gelirlerinin” ise 5 milyar 969 milyon 317 bin TL olarak gerçekleştiğini gösteriyor.