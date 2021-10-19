Üçüncü dozlar vurulacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, iki doz Sinovac aşısını tamamlayan ve üzerinden 6 ay geçen kişilerin üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşılarını uygulama yaşının 40’a indirildiği bildirdi.

Sağlık Bakanı Üstel yazılı açıklamasında, ayrıca 70 yaş üzeri iki doz Pfizer-BioNTech yaptıran ve üzerinden 6 ay geçen kişilerin üçüncü doz aşılarını yaptırabileceklerini belirtti.

Üstel, dünyada olduğu gibi ülkede de Mart 2020’den bu yana yoğun bir şekilde mücadele verilen Covid-19 salgınının en önemli unsurlardan birinin kuşkusuz aşı olduğuna vurgu yaptı.

Aşı programının, alınan ek tedbirlerle yenilenerek, daha fazla, daha yoğun hizmet hedefi ile düzenlendiğini ve halkın yararlanabileceği miktarda aşının mevcut olduğuna işaret eden Üstel, şöyle devam etti:

“Covid-19 salgını ile mücadelemizde en önemli silahımız aşıdır.

Anavatan Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare içerisinde olması, dünyanın birçok yerinde aşıya ulaşımda yaşanan zorluklar varken özellikle aşı konusunda destekleri salgın yönetimi açısından bizleri istenilen seviyeye ulaştırmıştır.

Tüm aşıların salgına karşı en büyük kalkan olduğunun bilinmesini isterim. Bu mücadelede kurallarla uyalım ve ulaştığımız aşımızı olalım. 2 doz Sinovac aşısını tamamlayan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını uygulama yaşları 40 yaşa indirilmiştir.



Aynı zamanda 70 yaş üzeri 2 doz Pfizer-BioNTech yaptırmış ve üzerinden 6 ay geçmiş kişiler aşağıda yer alan Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezlerde 3. Doz aşılarını yaptırabilirler.”

Bugün başlıyor

Bugün itibariyle aşıların yapılacağı merkezler şöyle:

“Lefkoşa: Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Bölümü ( Hafta arası 08.30-13.00 –Cumartesi 08.00-16.00 ). Trenyolu Polikliniği- ( Hafta arası 08.30-14.00) Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ( Hafta arası 08.00-16.00).

Gazimağusa: Mağusa Devlet Hastanesi ( Hafta arası 08.00-14.00- Cumartesi 08.00-14.00). Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri ( Hafta arası 08.00-16.00).

Girne: Girne Akçiçek Hastanesi ( Hafta arası 08.00-14.00). Suat Günsel Hastanesi ( Hafta arası 08.00-16.00).

Güzelyurt: Yakın Doğu üniversitesi Güzelyurt Dispanseri ( Hafta arası 08.00-16.00)

Lefke: Cengiz Topel Hastanesi ( Hafta arası 09.00-13.00).”