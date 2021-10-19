Su sistemi çöktü

Coronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için 4 gün önce Merkezi Cezaevi’nden yeni binaya nakledilen 79 mahkûm dün bir otele yerleştirildi. Yeni cezaevinin su motorlarının yanmasından dolayı mahkumların otele yerleştirildiği belirtildi.

Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yeni cezaevinin su konusunda 79 mahkûmu taşıyamadığını söyledi.



Bengihan, su siteminin çöktüğünü ifade ederek, mahkûmların temel ihtiyaçlarını bile gideremediğini ifade etti. Bir haber sitesine konuşan Bengihan, mahkûmların otele yerleştirildiğini dile getirdi.Şu an 2 gardiyanın pozitif olduğunu belirten Bengihan, temas takip merkezinin konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.Yeniden tarama yapılacağını ifade eden Bengihan, mevcut koğuş sistemi nedeniyle vakaların artabileceğini söyledi. Bengihan, endişeli olduklarını sözlerine ekledi.