Rumlarda iki can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 21 bin 615 Covid testi yapıldı, 48'i yerel, 65 pozitif vakaya rastlandı, 33 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta dün Covid -19 nedeniyle 2 kişi öldü, 166 pozitif vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.615 olup, 48’i yerel 65 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir.

2 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 48 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

18 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün yapılan test sayısı: 21.615

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 65

Ülke dışından gelen vaka sayısı : 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 15

Yerel vaka sayısı: 48

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 33

Dün kaybedilen hasta:



Yapılan toplam test sayısı: 3.265.963Toplam vaka sayısı: 21.083İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 19.834Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1167Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 38Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1122Toplam kaybedilen hasta sayısı: 84Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 239

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 547

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 205

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6797

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 68.523.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta dün Covid -19 nedeniyle 2 kişi öldü. Ayrıca, 66 bin 954 test sonucu 166 pozitif vaka tespit edildi. Toplam ölü sayısı 166'ya, toplam pozitif vaka sayısı 122 bin 528'e ulaştı.