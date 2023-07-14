Gelirler Euro’ya sabitlenmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik konulara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Genel Sekreter Asım Akansoy, devletin ülkede döviz borcu olan insanların beklentilerini karşılayacak önlemler alması gerektiğini söyledi.

Bu konuda kurların sabitlenmesini örnek gösteren Akansoy, asgari ücretin, çalışanların beklentilerini karşılayacak bir ücret olması gerektiğini belirtti.

Hükümetin var olan sorunlar karşısında tepkisiz olmasının içinde bulunulan şartları daha da zorlaştırdığını kaydeden Akansoy, denetimden kaçan bir yapıyla karşı karşıya olduklarını savundu.

Ülkede asgari ücret belirleme kriterlerinin yasada belirtilmiş olmasına rağmen asgari ücretin hayat pahalılığı oranı üzerinden belirlendiğine dikkat çeken Akansoy, “Ülkedeki ekonomik döngüyü sağlamak ve dar gelirlinin yaşamını iyileştirecek adımların atılması önemlidir” dedi.

“Hayat pahalılığının iki ayda bir maaşlara yansıtılmalı”

Asım Akansoy, sendikaların hayat pahalılığının 6 ayda bir değil, iki ayda bir maaşlara yansıtılması önerisi sunduğunu ve bunun mantıklı bir öneri olduğunu ifade etti.

Türk lirasının dövize bağlı olarak sürekli değer kaybetmesi nedeniyle istikrarlı bir düzen öngörülemediğine dikkat çeken Akansoy, buna karşın CTP’nin gelirleri Euro’ya sabitleme ve istikrarlı muhasebe sistemi önerisi sunduğunu anımsattı.

Ülkede neredeyse her şeyin dövize endeksli olduğunu, ancak maaşların bunun dışında tutulduğunu ifade eden Akansoy, “Neden gelirler de dövize endekslenmiyor?” diye sordu.

KTAMS’ın açıkladığı verilere göre 1 Haziran tarihi itibarıyla ülkedeki açlık sınırının 14 bin 500 TL olduğunu ifade eden Akansoy, devletin bu konuda üstüne düşeni yapması gerektiğini ve asgari ücreti insanca yaşam sürülebilecek bir noktaya çekmesi gerektiğini vurguladı.