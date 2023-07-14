TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC ziyaretlerinin kendileri için bir sorumluluk olduğunu belirterek, “ Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir adım attığını gösteriyoruz, dünyanın buraya dikkatini çekmek istiyoruz” dedi.

KKTC ziyaretini değerlendiren Kurtulmuş, KKTC’de çok verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Dolu bir program oldu. İşte burada mesajımızın aslı şudur: Biz Türkiye, olarak, KKTC’den ayrılmayız. Etle, tırnak gibiyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık egemen bağımsız özgür bir devlettir. İnşallah kıyamete kadar Kıbrıs Adası’ndaki varlığını koruyacaktır. Bu Türkiye için bir milli meselesidir. Bu mesajı da bu ziyaretle birlikte vermiş oluyoruz” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs’ın dışa açılımı konusunda neler yapılabileceğiyle ilgili Kurtulmuş, “Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası tanınırlığı, öyle çok kolay hemen bugünden yarına yapılabilecek bir şey değil. Ama kararlı bir şekilde bu süreçleri takip etmek lazım. İkili, üçlü, çoklu, heyetler arası, parlamentolar arası, partiler arası görüşmeler, bunun dışında, kültür, turizm, bilim, sanat alanında yapılacak uluslararası etkinlikler, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin oralara katılımının sağlanması, mümkünse burada bazı uluslararası etkinliklerin yapılması. Böylece KKTC, adım adım daha çok tanınan bir egemen devlet haline gelecek” dedi.

Kurtulmuş özetle şöyle devam etti:

“Tabii ki bugüne gelmek kolay olmadı. Nice ambargolarla karşılaşıldı. Kıbrıs Türkü’nün kimliği silinmeye çalışıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lafzen ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Bunları hep beraber yaşadık ama kararlılıkla bir istikamete yüründüğü zaman sonuç alındığı görülmüştür. Baskılar olmuştur. Kıbrıs Türk kimliğini ötekileştirme çabaları olmuştur. Ancak bütün bunların sonunda Kıbrıs Türk tarafı hep masada oldu, müzakere eden çözüm arayan taraf oldu

Dolayısıyla artık burada bu Ada’da çözüm, iki egemen devletin, iki egemen halkın var olduğu bir Kıbrıs halini görmektir. Bunun içinde Kuzey Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi, her alanda daha güçlü bir devlet haline getirilmesi temin edilmelidir.”

Sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız

Kurtulmuş, Türk dış politikasında Kıbrıs için açık konuştuklarını belirterek, “Açıkça söylüyoruz. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlendirilmesi için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirir ve Kıbrıs’a destek verir” dedi.

TBMM ile Cumhuriyet Meclisi arasındaki yakın iş birliğinin yeni dönemde de süreceğini vurgulayan Kurtulmuş, “ KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin ortaya koyacağı her türlü yaklaşıma, Türkiye Büyük Millet Meclisi olumlu cevap verir. Yani burada iki meclis olarak yapacağımız ortak işler varsa, bunları çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yapılacak müşterek çalışmalarla, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kimliğinin güçlendirilmesi hem de Cumhuriyet Meclisi’nin daha aktif hale gelmesi için biz Türkiye olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız” diye ekledi.