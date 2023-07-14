Büyük dert

Özlem ÇİMENDAL

Turizm kenti Gine’nin yıllardır devam eden atık su sorunu hala çözümlenemedi. Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre; arıtmanın yetersiz olması nedeniyle atık sular denize veriliyor. Yeni belediye başkanı, 2 milyon Euro’ya ihtiyaç duyulan bu sorunun çözümü için Avrupa Birliği’nden önemli miktarda destek bekliyor.

Öngörülen yardımın sağlanması halinde, bir miktar ek destekle bu sorununun çözümünü hedefleyen Girne Belediyesi, kendi öz kaynaklarını da harekete geçirmek suretiyle olumlu bir sonuca ulaşılacağını hesap ediyor.



İskele’nin ihtiyacı 25 milyon Euro

İskele Belediyesi ise arıtma tesisi için yaklaşık 25 milyon Euro’ya ihtiyaç duyuyor. Son yıllarda emlak patlaması yaşayan bölgede nüfusun artması nedeniyle atık su sorunu daha ciddi boyutlara ulaştı.

İskele Belediyesi’nden alınan bilgiye göre; atık sular vidanjörle Gazimağusa kanalizasyonuna boşaltılıyor ve denize akıtılmıyor.

Belediye atık suların ilaçlanmasını yaparak, depolama alanlarında biriktirirken, ilgili özel şirketlerin yardımı ile Mağusa’ya aktarımı sağlanıyor. Yine bölgedeki büyük inşaat şirketleri, yatırımcılar, belediye ve İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin katkısı ile yeni bir proje üzerinde çalışılıyor.

Kaymakamlığın öncülüğünde yapılan çevre çalıştayı sonrası ilgili yatırımcı firmalar ve tarafların çağrılarak üzerinde anlaşılan ve hayata geçecek olan kanalizasyon projesi sonrasında bölgenin kanalizasyon sorununun çözüleceği ifade edilirken, projenin aşağı yukarı 25 milyon Euro’ya mal olması bekleniyor.

İskele’de tüm dere yatakları ve göletler klorlanarak, ilaçlanırken, koli basilinin de geçen yılan bu yana oldukça azaldığı ifade ediliyor.

Mağusa’ya kanalizasyon için 18 milyon Euro

Gazimağusa ise yanlış yapılan kanalizasyon sisteminin acısını çekmeye devam ediyor. Yeniden düzeltme çalışmaları nedeniyle yolları köstebek yuvasına dönen

Gazimağusa’da halk da bu duruma tepkili.

Gazimağusa Belediyesi’nden alınan bilgiye göre; atık suların denize aktarımı söz konusu değil, ancak bölgenin kanalizasyon sorunu devam ediyor. 2009 yılında AB finansmanlı proje ile kentin yüzde 48’i kanalizasyon ağına bağlandı. Proje 2013’te teslim edildi. Ancak 8 milyon Euro’ya mal olan proje sorunlu yapıldı; çatlak borular, ters eğimler, teknik birçok sıkıntı ortaya çıktı. Yıllarca bu projenin hatalı olması ve yarattığı mağduriyetleri gidermek için mücadele verildi. Kentin başlayan kanalizasyon projesinde 42 kilometrelik bir alana boru döşemesi yapıldı ancak bunun 32 kilometrelik bölümü arızalı olarak yapıldı. Bu proje sorumlusu Avrupa Birliğince de kabul edildi. 7 noktada pompa istasyonu olan kentte atıklar borularla arıtma tesisine taşınıyor.

Arıtma tesisinin kapasitesi 4 bin ton olurken, AB yine altyapı projeleri çerçevesinde kapasiteyi 12 bin tona kadar çıkarmayı hedefliyor. AB, tüm arıza ve kapasite artırımı projesini 2021’de onayladı. 8 milyon Euro’ya yapılan proje bugün 18 milyon Euro’ya yeniden tamir ediliyor.

Vidanjör hizmetleri arttı

Bu arada İskele bölgesinde vidanjörle kuyu boşaltan şirketler, kuyunun büyüklüğüne göre 2 bin ile 3 bin 500 TL arasında para talep ediyor.

Diyalog’a konuşan bir işletmeci, son zamanlarda bölgede yabancı nüfusun artması nedeniyle işlerin arttığını söylerken, Lefkoşa’daki işletmeci Euro üzerine çalıştıklarını ve bir kuyu için 50 Euro talep ettiklerini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023, 09:51