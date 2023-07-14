Saat başı 40 Euro

Hüseyin ÇİÇEK

Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında sürekli değer kaybetmesi bazı sektörleri farklı kararlar almaya itti. Bunlardan biri olan Kıbrıs Türk Oto Tamircileri Birliği, işçilik fiyatlarını Euro'ya endekslediğini duyurdu.

Birlik, 2023 İşçilik Fiyatlar Listesini de yayınlayarak, işçilik fiyatlarının artık Euro üzerinden hesaplanacağını açıkladı. İşçilik ücretinin saatlik 40 Euro olacağı belirtilirken, otomatik şanzıman tamiri 200 ile 600 euro arasında fiyat belirlendi. Kapak açma kapama mazotlu araçlar için 250 ile 800 euro olarak açıklanırken, fren balata işlemleri için ise talep edilecek fiyat 20 ile 70 euro olacak.

Euro'ya endeksli taban ve tavan işçilik fiyatları şöyle;

Salon araçlar için servis ücreti: 30- 60 euro

Müşteriye ait salon araçlar için: 40 -80 euro

Kamyonet van araç servisi: 50- 150 euro

Yağ değişimi: 10 -20 euro

Kayış değişimi: 40- 200 euro

Zincir değişimi: 120 -250 euro

On fren balata: 20 -50

Arka fren balata: 20 - 70

Şanzıman sökme takma ön çekişli: 100 -250 euro

Arka çekişli 100- 200: euro

4×4 çekişli: 150- 400 euro

Düz şanzıman tamiri: 150- 250

Otomatik şanzıman tamiri: 200 -600 euro

Kapak açma kapama benzinli araçlar için: 200- 600

Kapak açma kapama mazotlu araçlar için: 250- 800 euro

Motor sökme ve takma: 400- 1500 euro

Motor açıp kapatmak: 600 -1800 euro

Arıza tespiti :20 -100 euro

Amortisör değişimi: 40 -100 Euro

Erhürman: Piyasa tamamen böyle

Bu arada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na (KTEZO) bağlı Oto Tamircileri Birliği’nin işçilik ücretlerini Euro’ya endekslemesiyle ilgili açıklama yaptı. Erhürman,

“gelirler hariç piyasa tamamen böyle” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçişi “anlamazdan” gelmesine karşın, bu sistemden başka çıkış yolu olmadığını belirten Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Fiyatlar Euro'ya endeksli...Aslında emek piyasasındaki gelirlerin çok önemli bir kısmı hariç her şey böyle! Kimisi açıkça yazarak, kimisi dolaylı olarak. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini gündeme getirdiğimizde anlamamakta veya anlamazdan gelmekte ısrar etse de başka yolu yok.”

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023, 09:51