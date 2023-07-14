Kültürel mirasa armağan

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, İskele bölgesindeki Ardahan köyünde bulunan Agios Georgios Kilisesi'ndeki koruma çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Çalışmaların tamamlanması nedeniyle Avrupa Komisyonu, UNDP ve Kültürel Miras Teknik Komitesi yetkililerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Desteği Birim Başkanı Kjartan Björnsson etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, bu alanların, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasını temsil ettiğini belirterek, “Geçmiş medeniyetlere saygının bir göstergesi ve gelecek nesiller için kültürel kimliğin bir sembolü olarak onların korunmasını sağlamak herkesin görevidir” dedi.

Khaydarov: Önemli bir başarı

UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov da, “Söz konusu koruma çalışmalarının tamamlanması, Kıbrıs’ın paha biçilmez kültürel mirasını korumaya yönelik kararlılığımızda önemli bir başarıya işaret ediyor” diye konuştu.

Tuncay: Değerli bir çaba

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay da, Kıbrıs adasından pek çok medeniyet geçtiğini ifade ederek, “Bu medeniyetlerin zenginliğinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için korunması ve sürdürülmesiyle ilgili sorumluluğun bilincindeyiz ve böylesine değerli bir çabayla Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında iş birliğini teşvik edebilmekten gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Ktoris: Kültürel hazineler yaşatılmalı

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Dr. Sotos Ktoris de, gerçekleşen buluşmanın, Kıbrıs’ın dört bir yanındaki kültürel hazineleri koruma ve yaşatma kararlılıklarının bir başka kanıtı olduğunu ifade etti.