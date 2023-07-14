Para borca gidecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki ekonomik sorunlar ve ülkede yaşanan kesintiler bitmek bilmiyor.

Mali yönden sıkıntı yaşayan Elektrik Kurumu, 805 milyon TL borçlanacak. Yüzde 24 faizle devlet kefaletine dayalı borçlanacak olan Kıb-Tek, 24 ay vadeyle krediyi geri ödeyecek.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre; Kurum, banka ve AKSA’ya olan borçlarını ödemek için Halkbank'tan kredi alacak.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan karara göre; Kıb-Tek’in banka borçlarının kapatılmasına ve AKSA'ya olan borçlarının ödenmesine yönelik finansmanın tamamlanması amacıyla, Halkbank'tan 805 milyon TL kredi alınmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu’nun, Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun, Fasıl 171 Elektrik inkişaf Yasası'nın 18'inci maddesi uyarınca almış olduğu önergeye ve Borç Yönetim Komitesi kararı doğrultusunda borçlanma kararını aldığı bildirildi. 805 milyon TL’nin 24 ay vade, yüzde 24 faizle alınacağı ve devlet kefaletine dayalı olacağı kaydedildi.

Gazimağusa’da geniş bir alan elektriksiz kalacak

Kıb-Tek mali sorunlarla boğuşurken, vatandaş da sürekli yaşanan kesintilere maruz kalıyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde bugün üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak kesinti aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Sosyal konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastanesi, Adakent Üniversitesi ve bölgesi, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran arkası, Yeni Şehir bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (kuzey ve güney kampüsü), Telefon Dairesi, Sulu Çember’den Atatürk Çemberi’ne kadar olan salamis yolu, apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Otobüs Terminali, Eski Lemar bölgesi, bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Baykal bölgesinin bir kısmı ve İtimat bölgesi, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu bölgesi, Karakol bölgesinin bir bölümü, Fazıl Polat Paşa Cami ve bölgesi, Mesan Apartmanları.”

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesintiden mağdur olunmaması için vatandaşların gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuldu.

Güzelyurt’ta da kesinti yapılacak

Güzelyurt çevre yolu, Güzelyurt -Mevlevi yolu ve Alas sitesi civarında da elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz 2023 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Güzelyurt çevre yolu, Güzelyurt -Mevlevi yolu ve Alas sitesi civarına elektrik verilemeyecek.

Açıklamada ayrıca, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği de vurgulandı.

Yönetim Kurulunu yetkilendirildi

Öte yandan Bakanlar Kurulu, kablo ile enterkonnekte sistemi geçiş aşamasında, yüzde 51'i Kıb-Tek tarafından, yüzde 49'u ise bir başka firma tarafından üretilmek üzere enerji anlaşması yapması için Kıb-Tek Yönetim Kurulunu yetkilendirdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023, 09:51