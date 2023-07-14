Bu gerçek idrak edilmeli

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kıbrıs konusunda "sahadaki gerçeklerden kopuk ve başarısız çözüm modelinde ısrarını sürdürdüğünü" vurgulayarak "federal çözüm hedefinin artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığı gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gerektiğini" kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs konusundaki basın açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs konusunda yaptığı basın açıklamasına tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasının "tümüyle desteklendiği" belirtildi.

BM Güvenlik Konseyinin sahadaki gerçeklerden kopuk ve başarısız çözüm modelinde ısrarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Federal çözüm hedefinin artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığı gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin, BM Genel Sekreterinin raporlarını temel almaktan giderek uzaklaşan bu tavrının, Kıbrıs’ta çözümü teşvik etmek yerine Rum tarafının Ada’nın kadim ve asli ortak sahibi Kıbrıs Türklerini yok sayan uzlaşmaz tavrını körüklediğinin altı çizilerek "Güvenlik Konseyinin, Kıbrıs Türklerinin geçmişte üzerinde durulan çözüm modelinden desteğini çektiğini anlamasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı: Egemen irademize saygı göstermeli

Cumhurbaşkanlığı “Birleşmiş Milletler (BM) kapsamlı ve adil bir uzlaşıya gerçekten katkı koymak istiyorsa, egemen irademize saygı göstermeli ve bu çerçevede karar üretmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusunda yaptığı basın açıklamasını değerlendirdi.

Değerlendirmede, “Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın İyi Niyet Misyonu ve Barış Gücü faaliyetlerine yönelik Genel Sekreter'in iki raporunu sunduğu toplantının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin yapmış olduğu basın açıklaması, ne yazık ki çelişkili bir şekilde Güvenlik Konseyi'nin kabul edilmez olarak nitelediği statükonun devamına hizmet etmektedir” denildi.

“Güvenlik Konseyi'nin, karşılıklı kabul edilebilir bir uzlaşı için rızası şart olan Kıbrıs Türk Halkının, yıllarca süren sonuçsuz müzakerelerin ardından desteğini çektiği tüketilmiş çözüm modeline atıf yapmaya devam etmesi, Ada'da adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü engellemektedir” denilen açıklamada “Güvenlik Konseyinin bu ısrarını hayal kırıklığıyla karşılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

UBP de tepkili

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), Kıbrıs'ta taraflara resmi müzakerelere dönme çağrısı yaparak, "siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki kesimli federal" çözüm önerisini yinelemesinin, “Kıbrıs meselesindeki çözüm iradesi Kıbrıslı Türklere ve Rumlara aittir” ilkesiyle çeliştiğini söyledi.

Hasipoğlu, BMGK Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı olmayan bu açıklamasının ve ısrarla federasyon görüşmelerine başlama çağrısı yapmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.