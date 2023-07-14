Ralli yarışı yapılacak

Gönyeli, Kanlıköy, Aktepe ve Alayköy’de bugün, yarın ve Pazar günü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından “Gönyeli-Alayköy Rallisi” yapılacak.

Ralli kapsamında düzenlenecek Yenikent şehir içi özel etabı için, Gönyeli Belediye Bulvarı’nın Bereket Fırını kavşağı ile Damdelen Alpet Petrol kavşağı arasındaki kısmı, yarın 21.00-01.00 saatleri arasında ve yarın ise 16.00-24.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak ve ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Polis açıklamasına göre, Pazar günü ise Kanlıköy, Aktepe ve Alayköy özel etabı geçilecek, yol kapatması yapılmayacak.

Açıklamada, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde, Gönyeli Belediye Bulvarı’nı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

20 Temmuz’da da bazı yollar kapalı olacak

Öte yandan 20 Temmuz tören provası nedeniyle pazar günü Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan yol güzergahının trafik akışına kapatılacağı belirtilerek, alternatif güzergahlar açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz Pazar günü, Lefkoşa’da, saat 07.00’den itibaren “Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi” arasında kalan yol güzergahı, tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacak.