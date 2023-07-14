Benzin 26. 60 lira oldu

Akaryakıt fiyatlarına son 6 Haziran 2023 tarihinden bu yana beşinci kez zam yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre; 95 oktan oktan benzin 25,50 TL’den 26,05’e, 98 oktan benzin 26,05 TL’den 26,60’a, Euro Dizel 23,14 TL’den 24,11’e ve gaz yağı 23,14 TL’den 24,14 ‘e yükseldi. Bu durumda 95 oktan benzinin litresinde 0,55 TL, 98 oktan benzinde 0,55 TL, Euro Diesel’de 0,97 TL, gazyağında ise litresinde 0,97 TL zam yapılmış oldu.

Yeni akaryakıt fiyatları gece yarısı yürürlüğe girdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüzük gereği haftada bir toplandıklarını ve akaryakıt piyasasını değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, yapılan değerlendirmeler sonucunda tüzüğün de emrettiği şekilde akaryakıta zam yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.