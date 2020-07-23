CF 627 plakalı aracını alıp gittiler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı 112 Acil Serviste ambulans şoförü olarak çalışan Ahmet Çavuşoğlu önceki gün hayatının şokunu yaşadı. Sabah işe giden Çavuşoğlu, aracını hastanenin arka kısmında bulunan alana park etti. Mesai bitimi eve gitmek için aracına binmeğe giden Çavuşoğlu, işte o anda büyük bir şoka uğradı.

Aracını park ettiği yerde bulamayan Ahmet Çavuşoğlu, önce ‘acaba başka bir yere mi park ettim’ diye düşündü. Hastane çevresindeki tüm park alanlarını dolaşan ancak aracını bulamayan Çavuşoğlu, durumu polise bildirdi.

Şikayetçi oldu

Diyalog’a konuşan Ahmet Çavuşoğlu, CF 627 plakalı Renault Brodway marka aracını önceki gün saat 08:00 ile 19:00 saatleri arasında kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından çalındığını söyledi. Çavuşoğlu, önceki gün saat 08.00’da mesaiye başladığını, iş bitince akşam 19.00’da park yerine gittiğini ancak aracının yerinde olmadığını gördüğünü dile getirdi.

Aracını başka bir yere park etmiş olabileceğini düşündüğünü, her yere baktığını ifade eden Çavuşoğlu, daha sonra Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olduğunu kaydetti.

Aracın kapısı kilitlenmiyordu

Çavuşoğlu, anahtarın araç üzerinde olmadığını ancak kapıların arıza nedeniyle kilitlenmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, aracın en kısa zamanda bulunmasını umut ettiğini belirterek, görenlerin polise haber vermesini istedi.