Bulana ödül var

Girne’ye bağlı Şirinevler köyünde yaşayan Mehmet Can Akbulut’un Roza isimli av köpeği çalındı. İngiliz Pointer cinsi av köpeğinin çalınması Akbulut’u kahretti. Tüm köyü dolaşıp köpeğini arayan, komşularına soran ancak haber alamayan Akbulut, polise de şikâyetçi oldu. Günlerdir köpeğini arayan Akbulut, “Güney Kıbrıs’a götürülüp satıldığını düşünüyorum” dedi.

Köpeğinin 19 Temmuz’da çalındığını ifade eden Akbulut, şunları söyledi: “Av köpeğimi bir yıl önce almıştım. Köyde evin etrafında dolaşırken birden kayboldu. Tüm köyü aradım, muhtara sordum. Kimse görmemiş, polise de şikâyetçi oldum. Ancak köpeğimin güneye götürülüp satıldığını duydum.”

Akbulut, köpeğiyle ilgili bilgi sahibi olanların kendisine ulaşmasını istedi.

Akbulut, bulana ödül vereceğini kaydetti.

