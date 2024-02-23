Hedef turist  akışı sağlamak

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çalışmaların başladığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun desteklediği çalışmalarla, acenteler aracılığıyla küçük otellerin kış sezonunda canlı tutulması hedefleniyor.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, bu yıl ikincisi gerçekleşen Turizm Kongresi’nde, TÜRSAB ile imza koydukları protokolün 4 ana tema üzerine şekillendiğini belirtti.

Turizm Bakanlığı ve Bakan Fikri Ataoğlu’nun projeye destek vermesinin önemli olduğunu ifade eden Tolun, yol haritası hakkında da bilgi verdi. Türk turist kafilelerini Kuzey Kıbrıs’a getirmek için öncelikle mayıs ayında TÜRSAB üyesi tur operatörlerini KKTC’ye davet etmeyi planladıklarını kaydeden Tolun, 4 tema üzerindeki programları tur operatörlerinin bilgisine getirerek, Türkiye’de pazarlanmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Ulaşım için çalışma komiteleri kuruldu

KITSAB ve TÜRSAB arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye ile KKTC arasındaki ulaşımın daha aktif ve çeşitli olabilmesi için çalışma komiteleri de kuruldu.

Komitelerden birinin deniz ulaşımının gelişmesi, diğerinin de havayollarının daha fazla sefer yapabilmesine yönelik çalışacağını kaydeden Tolun, özellikle ek uçak seferleri konusuna eğileceklerini ifade etti. Tolun, ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanmasıyla çok daha fazla turistin ülkeye getirilebileceğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024, 09:49