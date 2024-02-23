Üç polis dinlendi

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayeti davası dün de devam etti.

Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada polis memurları Kevser Ulunay, Kader Artan ve Bülent Bolat dinlendi.

Savcı, tanık polislere Alsancak’ta bulunan ve sanıkları yakalandığı ev baskınıyla ilgili sorular sordu.

Polis memuru Kevser Ulunay, konuyla ilgili yaptığı icraatları anlattı. Ulunay, telefonla arandığını ve olay yerine giderek emarelerin fotoğraflarını çekip emare olarak aldığını söyledi.

Eve gittiğinde 10-11 polis olduğunu söyleyen Ulunay, savunma makamının şiddet iddialarına, “Ben öyle bir şeye şahit olmadım” dedi.

Polis memuru Kader Artan ise, olay yerine güvenlik amaçlı çağırıldığını söyleyerek, ev içerisinde çok kalmadığını, evin dışarısında güvenlik amaçlı durduklarını söyledi.

Artan, eve gittiklerinde ekipler tarafından arama yapıldığını ifade ederek, Kevser Ulunay işini bitirdikten sonra olay yerinden ayrıldıklarını söyledi. Artan, şiddet iddialarına ise, “Ben şahit olmadım” dedi.

Bülent Bolat ise güvenlik amaçlı kendisinin balkonda durduğunu söyleyerek, şiddet ve tehdit iddialarına “duymadım” yanıtını verdi.

Duruşmaların devamı için dava 26 Şubat 2024 Pazartesi saat 11.30’a ertelendi.

Neler yaşanmıştı?

Girne bölgesi Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.



