Kriz derinleşti

Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’ta hayvan üreticileriyle kasaplar arasında karşılıklı suçlamalar devam ederken, et satışlarında ciddi miktarda azalma olduğu belirtiliyor. Güneydeki fiyatların, kuzeyin yarısında olması nedeniyle vatandaşların önemli bir kısmı Rum marketlerinden alış-veriş yapmaya başladı.

Diyalog’a konuşan kasaplar satışların sürekli azaldığını belirtirken, yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Ne dediler?..

Azmi Kasap

“Et satışlarımız büyük ölçüde azalmış durumda. Biz şu an zorluk yaşamaya başladık diyebilirim, sipariş üzerine satışlarımız oluyor. Özellikle Rum tarafına artan talep işimizi zorlaştırdı. Devletin bu konuda önlem alması gerekiyor, bazı hayvancılar biz kasapları suçluyor ancak bu yaklaşım tarzı doğru değildir. Ortada alınamayan önlemler vardır ve biz kasaplarda şu an mağduruz. Halkımız da mağdur bu durumda devletin kendini göstermesi şarttır.”

Ali Onbaşı

“Satışlarımıza şu an şükrediyoruz, bizim müşterimizi bizi terk etmiyor ve kasap işi güven işidir. Piyasada hayvancılar canlı hayvan satarken işimizi bu aralar zorlaştırmaktadır ,hal böyle olunca bizde artık kendi kar marjlarımızdan düşmeye başladık. Bu durumun bu hale gelmesindeki en büyük etken yalnızca önlem alamayan Tarım Bakanı ve siyasilerdir. Rum pazarı şu an güzel kazanıyor ama bizim tarafta herkes mağdur şu anda. Üstelik arkasına devleti alan birçok işletme güneyden et geçiriyor ve haksız rekabet ve haksız kazanç oluyor. Önlem alınması şarttır.”

Ahmet Kamkam

“Satışlarımız haliyle düşmüş vaziyettedir. Bu durumun böyle olmasını biz istemedik bu fiyatları böyle yapan biz değiliz tamamen gelen zamlar etin fiyatının artmasını sağlamıştır. Günlük paralarımız ve çalışanlarımızın parasının çıkması için kar etmeden et satmaya çalışıyoruz artık. Ülkede nüfus çoğaldı, et azaldı burada bir dengesizlik oluşmuş vaziyettedir. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Devletimiz gerekeni yapmalı, Türkiye’den et getirilmesi gerekiyor.