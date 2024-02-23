Derin soruşturma

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aracında 2 adet Glock marka tabanca ve 53 mermi bulunan Mardinli Engin Ablay dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 21 Ocak 2024 tarihinde bir adet 9 mm’lik Sur marka tabancayla yakalanan H.E.ye silahı satan kişi olduğu açıklandı.

Polis, 18 Şubat 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında Haspolat'ta Hala Sultan Camisinin yanından park halinde bulunan Engin Ablay'ın aracında Cürümleri Önleme Şubesi tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada biri 9 mm diğeri 7.65 mm iki adet Glock marka 53 adet mermi tespit edildiğini ifade etti.

Polis, tabanca ve mermilerin emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz gelmediğini ifade etti.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, ikametgahında arama yapıldığını, kanunsuz bir şeye rastlanmadığını açıkladı.

Polis, zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını ve DATA incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, bu hususta da rapor beklendiğini açıkladı.

Adını öğrenince polise gitti

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutuklama emri alındığını, haberin sosyal medyada yayılması üzerinde 21 Ocak 2024 tarihinde Sur marka 9 mm'lik tabancayla yakalanan ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılan şahsın, Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, şikayette bulunduğunu söyledi. Polis, söz konusu şahsın, silahı Albay’dan aldığını, bu kişinin daha önce adını bilmediğini fakat bir haber sitesinde görünce tanığını beyan edip, ifade verdiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının aleyhinde 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.