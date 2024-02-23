İşbirliği önerildi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’ni kabul etti. Kabulde, mahkumlarla ilgili proje konuşuldu.

Açıklamaya göre, ilk sözü alan İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat, Barolar Birliği’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projesi olduğunu anımsatarak, cezaevinden çıkan mahkumların iş dünyasında karşılaştığı sorunlar ve bunların çözümüne yönelik projeyle ilgili İçişleri Bakanlığından iş birliği talep etti.

Barolar Birliği’nin İnsan Kaynakları Derneği ile de iş birliği olduğunu belirten Murat, daha önce de Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile görüşüldüğünü söyledi.

Oğuz: İşbirliğine hazırız

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, hassas, insani ve insan hakları açısından önemli olan konuyla ilgili iş birliğine hazır olduklarını ve cezaevindeki mahkumların iş hayatına entegre olmasını önemli bulduğunu kaydetti.

Oğuz, küçük bir toplum olunduğu için mahkumlara ön yargıyla yaklaşıldığını da söyleyerek mahkumlara meslek edindirilmesinin, kişinin topluma adapte olmasında ve kendi işini yürütebilmesinde önem arz ettiğini vurguladı.

Dursun Oğuz, TC Adalet Bakanı ile görüşmesinde de konunun gündeme geldiğini, mahkumların meslek çeşitliliği ve meslek edinme konusunda yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

İnsan Hakları Derneği, taleplerini iletti

Öte yandan KKTC İnsan Hakları Derneği, mülk satışları, KKTC'ye girişler, üniversiteler, adli olaylar gibi konularda tespit, çözüm önerisi ve taleplerini İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a ilettiğini açıkladı.

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı’na mülk satışlarının ulusal çıkarlar kapsamında denetim altına alınması, kıstas olmadan vizesiz girişlere izin verilmemesi, üniversitelerin denetlenmesi, insan kaçakçılığı yapan şebekelere ve örgütlere karşı önlem alınması gibi talepleri aktardıklarını belirtti.

Yurttaşın plajlara ücretsiz girilmesiyle ilgili de bazı güçlükler olduğunu kaydeden Işık bu konudaki taleplerini de Bakan Oğuz’a aktardıklarını söyledi.

