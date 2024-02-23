Şok baskın

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, eski bakanlardan Kemal Dürüst ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü olan eşi Meray Dürüst sahte diploma iddiasıyla tutuklandı.

Polis, gerek üniversitede, gerekse Dürüst’ün evinde kapsamlı araştırma yaptı. Polisin şok baskını bölgede geniş yankı uyandırdı.

Elde edilen bilgi ve belgelerden sonra Dürüst çiftini tutuklayan polisin dava dosyalarını bugün mahkemeye sunması bekleniyor. Kemal Dürüst "sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme" suçlarından bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılacak. Eşi Meray Dürüst ise ‘sahte belge düzenlemesini tahrik etme ve sahte Resmi belgeyi tedavüle sürme’ suçlarından Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacak.

Gözler Güzelyurt mahkemesinde

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak olan Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin direktörü Serdal Gündüz ile Uluslararası Ofis sorumlusu Amir Şakira, milyonlarca liralık ‘hırsızlık, hile, sahtekarlık’ yapmakla suçlanıyor

Üniversitenin direktörü ve küçük hissedarlarından Serdal Gündüz aleyhinde çok sayıda iddia gündeme getirildi. Bugüne kadar sahtekarlık ve dolandırıcılık niyetiyle elde edilen gelirin 126 bin 250 TL, 56 bin 986 Sterlin ve 156 bin 346 Euro olduğu, miktarın daha da artabileceği belirtildi. Polis ayrıca direktör Gündüz’ün, kız arkadaşına 48 bin Sterlin karşılığında Range Rover marka Jeep aldığını açıkladı.