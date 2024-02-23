Ülkede ilk olacak

Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) iş birliği protokolü imzaladı.

Açıklamaya göre, Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği'nin imza koyduğu protokolle, Alayköy’de dört dönüm arazi içerisinde yapılması planlanan Doğal Afet Parkı projesi hayata geçirilecek.

Ülkede ilk olan Doğal Afet Parkı Projesi başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm halkın doğal afetler karşısında bilgi ve farkındalıklarını artırmak ve öğrenci, kamu kurum kuruluş ve derneklerin doğal afet eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulacağı kaydedildi.

Parkın inşası ve yönetiminin Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği tarafından gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, deprem, yangın, dağcılık, sel su baskınları, havai hat, açık ve kapalı eğitim alanları, operasyon ofisi ile daha birçok eğitici parkuru içerisinde barındıracak olan Doğal Afet Parkı’nın inşasına kısa süre içerisinde başlanacağı kaydedildi.

Amcaoğlu: İşbirliğini önemsiyoruz

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, arama kurtarma faaliyeti yapan Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) ile iş birliğini önemsediklerini vurguladı.

Amcaoğlu, projenin ülke için gerekli bir proje olduğuna dikkat çekerek doğal afetler için önceden hazırlıklı olmak ve eğitim almanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, belediyenin de arama kurtarma ekibinin kurulduğunu ve hali hazırda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

