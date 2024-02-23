İbret verici ceza

Beden eğitimi öğretmeni, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mali Sekreteri Erdoğan Emiroğulları, “sahte belge” düzenleme suçundan 54 aylığına meslekten men edildi.

Elde edilen bilgilere göre; sendikanın kararına uyarak, eyleme gidenler arasında yer alan Emiroğulları kendisinin de içerisinde yer aldığı 9 kişiye ‘eyleme gitmedi’ belgesi hazırladı. Hazırlanan belgelerin sonrasında söz konusu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Yaşananların gün yüzüne çıkması sonrası konu memurların disiplin cezaları olaylarını inceleyen, mahkeme görevi gören Kamu Hizmeti Komisyonu'na taşınırken, savcılık Emiroğullları hakkında ömür boyu meslekten men talep etti, Emiroğulları ise 54 aylığına meslekten uzaklaştırıldı.

Mahkemeye başvurulacak

Verilen karara tepki gösteren KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “yönetim kurulu üyelerinin, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) nezdinde usulsüzce yargılanarak, cezaya çarptırıldığı” gerekçesiyle mahkemeye başvuracaklarını bildirdi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “KHK’nın, kamudaki bozuk düzeni bir dava ile çözmeye çalıştığını ve sendika düşmanlığına varacak bir şekilde sonuçlandırdığını” vurguladı.

Maviş, “KHK, bir yönetim kurulu üyemizi işlemediğine inandığımız ve Öğretmenler Yasası'nda açıkça düzenlenmeyen suçlardan dolayı 4 buçuk yıl öğretmenlik görevinden uzaklaştırıp, 18 yıl için de kademe ilerlemesini durdurmuştur” dedi.

Sendika mücadele verecek

Maviş, “KHK’nın, bazı tanıkları avukatlarından gizli dinleyip, soru dahi sormasını engellediğini” söyledi.

“Anayasa tarafından bağımsız olması gerektiği düzenlenen KHK’nın bu tavrının hukuk dışı olduğunu” savunan Burak Maviş, şöyle devam etti:

“Daha ceza davası tamamlanmadan alelacele, sırf sendika ve öğretmenin itibarının düşürülmesi için maksatlı bir dava dinlenmiştir. Meslektaşımız benzeri görülmemiş şekilde ceza davası tamamlanmadan KHK nezdinde usulsüzce yargılanarak, cezaya çarptırılmıştır. Bu minvalde verilen karara karşı mahkemeye derhal başvuru yapılacaktır.”

Üyelerinin, ne kamuyu zarara uğrattığını, ne de başka bir suç işlediğini ifade eden Maviş, “Üyemizin kendi maksatları için düzenlediği müsvedde bir belgenin, kendi katkısı olmadan Eğitim Bakanlığına gönderilmesi sonucu ceza almasını kabul etmiyoruz. Adaletin yerine gelmesi için her türlü hukuki ve sendikal mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.