Bölgede kamera yok

Rum polisinin, 8 Kıbrıslı Türk gencine Trodos'ta Kıbrıslı Rumlar tarafından saldırıldığına dair haberler üzerine yaptığı araştırmada şu ana kadar bir neticeye varamadığı belirtildi.

Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun Alithia'da yer alan açıklamasına göre, polis şu ana kadar herhangi bir tanığa ulaşamadı. Andreu, bölge polisinin olayın gerçekleştirildiği Platania bölgesine gittiğini, bölgede faaliyet gösteren itfaiyecilerle konuştuğunu, itfaiyecilerin ise şikayet edilen olayı farkına varmadıkları yönünde açıklama yaptıklarını söyledi.

Konunun bölgedeki restoran sahibine de sorulduğu ancak olayın olduğu pazar günü restoranın kapalı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Andreu açıklamasında Platania bölgesinde kapalı devre kamera sisteminin de bulunmadığının kendilerine söylendiğini ifade etti.

Andreu, Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’ta polise şikayette bulunmadıklarını, bunun da olayın araştırılmasını zorlaştırdığını belirtti.

Yeni Kıbrıs Derneğinden açıklama

Öte yandan Haravgi gazetesi, “Yeni Kıbrıs Derneği”nin bir açıklama yaparak, "Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türk gençlere saldırdığına dair haberler konusundaki endişesini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, “Yeni Kıbrıs Derneği”, Kıbrıslı Rum zorbaların milliyetçi saldırılarına kurban giden Kıbrıslı Türk gençlere yönelik dayanışmasını da ifade etti.

Dernek açıklamasında, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının yürütüldüğü ve polise ilgili şikayetin yapılmadığı bir dönemde hükümetin, gelen bilgileri araştırması ve suçluları cezalandırması gerektiğine de dikkat çekti.