Hibe bilgilendirme toplantıları başladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) “2021 Yılı Sanayi-Tarım-Turizm Hibe Bilgilendirme Toplantıları” başlattı.

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün saat 14.00’te Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda yer alan toplantıyla başlayan bilgilendirme toplantıları 15 Ekim’e kadar tüm ilçelerde yapılacak.

Toplantıların ilki bugün saat 14.00’te Girne’de GAÜ Milenyum Salon’da yapılacak.

Gazimağusa’da yarın saat 09.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, İskele’de aynı gün İskele Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alacak toplantılar, Lefke’de 15 Ekim Cuma saat 10.30’da Lefke Belediyesi Toplantı Salonu ve aynı gün Güzelyurt’ta saat 14.00’te Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak toplantıyla tamamlanacak.

Eğitim toplantıları ise 19-20 Ekim tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda yapılacak.

Toplantılar, Başbakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenecek.

Toplantılarda, Adapass ve güncel test sonucu aranacak. Tüm başvuru dokümanlarına https://yaga.gov.ct.tr/ adresinden ulaşılabilecek.