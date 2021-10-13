Annita’nın mutlu günü

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu resmi temaslar için gittiği Atina’da, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile bir araya geldi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Dimitriu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, zorlukları, uluslararası hukuk ve Avrupa değerleri ışığında karşıladığını belirtti.

Mitsotakis’le özlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Dimitriu, kendilerini sıcak ve samimi bir şekilde kabul eden Miçotakis ile birlikte, gerek yerel gerekse Avrupa düzeyinde iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldıklarını ifade etti.

Dimitriu, Kıbrıs sorunundan bahsettiklerini ayrıca uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerlerine ilişkin olarak her zaman için yanlarında duran Yunanistan’a teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerden de söz eden Dimitriu, bunun devam edeceğini söyledi.

Dimitriu kendi misyonlarının parlamenter düzeyde olduğunu, bu nedenden dolayı da Yunanistan Meclis Başkanı’yla birliğinin geliştirilmesini vurguladıklarını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Rum Meclis Başkanlığına ilk kez bir kadının seçilmesinin, oldukça önemli bir adımı teşkil ettiğini ifade etti.

Miçotakis, kendilerinin de kısa bir süre önce kadın meclis başkanı seçerek önemli bir adım attıklarını söylerken iki ülke arasındaki “mükemmel” ilişkilerden de bahsetti.

Fileleftheros gazetesi aynı haberde Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Mitsotakis ile görüşmesinden önce Yunanistan Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, parlamenter diplomasinin ve iki ülke parlamentosu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ziyaretinin esas hedefi ve amacı olduğunu söyledi.