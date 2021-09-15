Hükümet dikkate almalı

Filiz SEYİS

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), bin kişilik örnekleme uygulanan “Kuzey Kıbrıs’ta İnsan Ticareti ve Fuhuş Algısını” ölçen anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, gece kulüplerinde kadın ticareti olması halinde kapatılmasına olumlu bakanların oranı yüzde 71,5.

KAYAD, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Görmezden Gelme” projesi kapsamında yaptığı anketin sonuçlarını, dün saat 10.30’da Rüstem Kitabevi’nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. KAYAD Başkanı Meral Akıncı da toplantıda hazır bulundu.

Basın toplantısında konuşan Mine Atlı, anketin sadece verilerden ibaret olmadığını, toplumun aynasını da oluşturdurduğunu vurguladı.

KAYAD’ın yapmış olduğu çalışmaların konunun fuhuştan ibaret olmadığını da gözler önüne serdiğini anlatan Atlı, “Gece kulüplerinde konsomatris vizesi ile çalışmış kadınlarla yapmış olduğumuz mülakatlardan elde ettiğimiz sonuçlar, gece kulüplerinde konsomatris vizesi ile bulunan kadınların şiddete ve baskıya maruz kaldıklarını, istedikleri zaman kendi iradeleriyle yalnız başlarına gece kulüplerinden çıkamadıklarını, patronların “kusur” olarak adlandırıldığı davranışlar sonucunda cezalar aldıklarını, ödemelerini her ay değil, sözleşmelerinin sonunda aldıklarını ve borçlandırıldıklarını göstermektedir. Konu fuhuştan ibaret değildir. Konu kadın ticaretidir, konu modern köleliktir” ifadelerini kullandı.

Ulaşılan tek hedefin İnsan Ticareti tanımının Ceza Yasası’na girmesi olduğunu savunan Atlı, söz konusu çalıştay raporuna hazırladıkları “gölge raporu” da basın ile paylaştı.

KAYAD Aktivisti Mine Atlı’nın konuşmasının ardından Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Direktörü Mine Yücel, anketin sonuçlarını basın ile paylaştı.

500 kadın ve 500 erkek

500 kadın ve 500 erkek olmak üzere bin kişilik örnekleme yapılan ankete göre, ülkede cinsel hizmet satın alımının yaygın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 78,6 oldu.

Fuhşu kabul edilebilir bulan katılımcıların oranı yüzde 15,8 ve fuhuş hizmeti satın alanları kabul edilebilir bulan katılımcıların oranı yüzde 20,7 iken, gece kulüplerini kabul edilebilir bulanların oranının yüzde 37,3 olduğu bildirildi.

Öte yandan, gece kulüplerinin kapatılmasına olumlu bakanların oranı yüzde 43,3 iken, gece kulüplerinde kadın ticareti olması halinde kapatılmasına olumlu bakanların oranının yüzde 71,5’e çıktığı görüldü.

Ancak, katılımcıların yüzde 52,7’sinin gece kulüplerinin toplum içerisinde gerekli bir hizmette bulunduğu düşüncesinde olduğu da belirtildi.

“Yasaya ihtiyaç var”

Katılımcıların yüzde 82’si Kıbrıs’ın kuzeyinde kadın ticareti olduğunu düşünürken, kadınların yüzde 40,92’si, erkeklerin ise yüzde 44,15’inin fuhuş yapan kadınların insan ticareti mağduru olmadıklarını düşündüğü aktarıldı.

“Gece Kulüplerinde bir insan ticareti mağduru ile karşılaşsanız ne yapardınız?” sorusuna yüzde 58,6 oranında “Polise bildirirdim” yanıtını veren katılımcıların yüzde 86,6’sının Kuzey Kıbrıs içerisinde İnsan Ticareti ile Mücadele Yasası’na ihtiyaç olduğunu düşündüğü de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021, 10:35