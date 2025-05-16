Hükümete bir haftalık süre

Fırın ve Unlu Mamuller Derneği (FUMDER) Başkanı Ömer Çıralı, dün Başbakan Ünal Üstel ile görüşmelerinin ardından yazılı açıklama yaparak, zorunlu zam kararının kabul edilmemesi nedeniyle ekmek üretiminin duracağını bildirdi. Çıralı, “Doğacak sıkıntının ekmek üreticisinden kaynaklanmadığını halkımıza bildirir, bu konuda anlayışınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çıralı yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“1 Mart 2024 tarihinden beri yani bir yılı aşkın süredir narhlı olan somun ekmeğin fiyatı değişmedi.

Diğer taraftan geçen süre içerisinde asgari ücretin 3 kez arttırılması ve tüm giderlerde ortalama yüzde 50 artış olması sebebiyle, 15 TL olan ekmek fiyatının, değiştirilmesi için Ekonomi Bakanlığı ile yapmış olduğumuz toplantılar ve yeni hesaplamalara rağmen adım atılmadı.

Narhın kaldırılması hususunda bir netice alamadığımızdan dolayı, gelecek hafta içerisinde ekmek üretimini durduracağımızı kamuoyuna üzülerek belirtmek isteriz” dedi.

Çıralı, “Doğacak sıkıntının ekmek üreticisinden kaynaklanmadığını halkımıza bildirir, bu konuda anlayışınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Narh nedir?

Kamu yararı gereği, temel ihtiyaçları karşılayan mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına -onları oluşturan etkenlere dokunulmadan- doğrudan müdahale edilerek belirli sınırları aşmasının önlenmesi maksadıyla resmî tavan fiyat belirlenmesine narh denir.



Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025, 09:48